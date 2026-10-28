Espectáculos
Filtraron cuál habría sido la prohibición de Julieta Prandi a Emanuel Ortega que detonó la separación
La expareja sigue en boca de todos y cada día salen más detalles a la luz.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega ya van camino al divorcio. La modelo dejó en claro que no hay vuelta atrás en su decisión de terminar con la pareja y en las últimas horas se conoció un dato que justificaría el final del matrimonio.
Al aire de SQP (América), Yanina Latorre sacó a la luz la condición que la modelo le había impuesto a su esposo en el último tiempo, y que él se negó a cumplir.
“Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, disparó. También dijo que la polémica se desató cuando vio que Josefina Lynch había subido una historia de Instagram desde el estudio del artista.
“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, añadió.
En los últimos días, también se comentó que Julieta estaría furiosa con Ana Paula Dutil, la exmujer de Ortega que ofició de nexo con Josefina.
Sobre el tema habló India, la hija del cantante, quien no dudó en defender a su madre. “Mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”, se le escuchó decir al aire de Desayuno Americano (América).
Por qué Julieta Prandi no quiere reconciliarse con Emanuel Ortega
La conductora habló de su presente con Fernanda Iglesias y le contó que no tiene ni una pequeña intención de volver con Emanuel Ortega. “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, explicó.
Prandi sostuvo que lo único que desea en este momento es alejarse para poder sanar. “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, cerró con el corazón.
Fuente: TN
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