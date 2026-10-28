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Murió la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años
La noticia se conoció este miércoles y generó tristeza en el pueblo natal del entrenador de la Selección argentina.
Lionel Scaloni atraviesa un duro momento personal. Su mamá Eulalia Marzetti murió a los 74 años en Pujato, el pueblo santafesino donde vivía junto a su marido.
Según trascendió, el director técnico de la Selección argentina viajando rumbo a Pujato para despedir los restos de la Eulalia en una ceremonia íntima.
La enfermedad de su mamá que golpeó a Lionel Scaloni: “No estoy para pensar en el Mundial”
Marzetti fue una figura importante en la vida del entrenador y también tuvo una trayectoria en su localidad, donde se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad. Junto a su marido crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, en Funes.
La mamá de Scaloni llevaba alrededor de cinco años enferma. En octubre de 2021, después del triunfo de Argentina ante Perú por las Eliminatorias, el entrenador habló públicamente sobre la situación familiar que atravesaba y reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos.
El emotivo mensaje de Scaloni a su mamá en medio de su enfermedad: “La está peleando”
“No estoy para pensar en el Mundial”, había dicho en aquella conferencia de prensa, cuando todavía faltaba más de un año para Qatar 2022.
La preocupación por la salud de su mamá también había estado presente durante la Copa América de 2021, cuando la Selección argentina venció a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Después de aquel título, Scaloni le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026
Fuente: TN
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