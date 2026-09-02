Ginóbili despidió a Messi: "Fue un enorme placer y privilegio verte en cancha"

El impacto del anuncio de que Lionel Messi deja la Selección Argentina volvió a conmocionar al mundo del deporte, y las repercusiones no tardaron en llegar desde todos los rincones del planeta. Entre las voces más destacadas que se sumaron a los homenajes, Manu Ginóbili utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia el capitán.

“Gracias por tanto Leo!! Fue un enorme placer y privilegio verte en cancha“, escribió el exjugador de San Antonio Spurs y leyenda de la Generación Dorada a través de su cuenta de X. El mensaje, breve pero contundente, sintetizó el sentir de millones de fanáticos y deportistas que siguieron la trayectoria del astro rosarino.

La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios de usuarios que celebraron el cruce entre dos de los atletas más importantes en la historia del deporte argentino. No es la primera vez que la figura de la NBA manifiesta su admiración por el futbolista; a lo largo de los años, ambos mantuvieron un profundo respeto mutuo como referentes absolutos de sus respectivas disciplinas.