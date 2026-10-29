Deportes
El Speedway vuelve a encender los motores este sábado en Aldea Romana
El Campeonato Argentino tendrá una nueva programación nocturna en el óvalo Antonio Miranda. Después quedarán dos fechas previstas para definir a los campeones, antes del inicio del Internacional en diciembre.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Campeonato Argentino de Speedway volverá a tener acción en Bahía Blanca este sábado 31 de octubre por la noche, con una nueva programación en el circuito Antonio Miranda del Automoto Club, ubicado en Fournier 6006, en Aldea Romana.
La competencia marcará una nueva oportunidad para que los aficionados locales disfruten de una especialidad con una larga tradición en la ciudad, en la recta final del certamen nacional.
Se espera la participación de pilotos de las distintas categorías, entre ellas 500cc, 200cc y las divisionales de 50cc Mayores y Menores, que continuarán sumando puntos en busca de las posiciones definitivas del campeonato.
La actividad también representará el regreso de las competencias al óvalo bahiense después de las dificultades que provocaron las condiciones meteorológicas durante octubre, cuando debieron postergarse algunas programaciones.
Tras la jornada de este sábado, el calendario del Campeonato Argentino contempla otras dos fechas para completar la temporada 2026.
De acuerdo con el cronograma difundido por la Federación Bonaerense de Motociclismo (Febom), la penúltima presentación está prevista para el domingo 8 de noviembre en Colonia Barón, mientras que la última se desarrollaría el domingo 15 de noviembre en Carlos Casares, donde se definirán los campeones de las distintas categorías.
De esta manera, el cierre del certamen nacional servirá como antesala de uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la disciplina.
Es que el domingo 13 de diciembre comenzará en Bahía Blanca una nueva edición del Campeonato Internacional de Speedway, que tendrá su jornada inaugural en el mismo circuito Antonio Miranda.
La organización ya confirmó la participación de siete pilotos extranjeros para la temporada 2026-2027, con representantes de Italia, Alemania, Francia, Letonia y Ucrania, que competirán junto a los principales exponentes nacionales.
Entre los nombres anunciados se encuentran el italiano Paco Castagna y el ucraniano Roman Kapustin, quienes ya conocen la competencia argentina, además de otros cinco pilotos europeos que harán su primera experiencia en el país.
Así, el Speedway bahiense se prepara para afrontar las últimas competencias del Campeonato Argentino y dar paso, en diciembre, a una nueva temporada internacional que volverá a tener a Aldea Romana como uno de sus principales escenarios.
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