La primavera se asoma: pasó la inestabilidad y el jueves se presenta agradable

Después de un miércoles marcado por la inestabilidad, las lluvias y algunas tormentas puntualmente intensas, Bahía Blanca tendrá este jueves 29 de octubre una jornada mucho más estable, con nubosidad variable y temperaturas agradables.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que las condiciones meteorológicas mejorarán progresivamente a lo largo del día, aunque el cielo no llegará a despejarse por completo.

El especialista recordó que durante el miércoles se registraron situaciones muy cambiantes, con períodos de sol que alternaron con chaparrones y tormentas de distinta intensidad.

Para este jueves, en cambio, no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado, luego de un comienzo de jornada con mayor presencia de nubes.

La temperatura también comenzará a recuperarse, con una máxima prevista de entre 21 y 22 grados durante la tarde. De Benedictis destacó que estas condiciones permitirán disfrutar de un ambiente más agradable, con características propias de la primavera.

El viernes continuará la tendencia de mejoramiento, con cielo entre algo y parcialmente nublado, viento del sector norte y períodos de sol que favorecerán un nuevo ascenso térmico.

La temperatura mínima se ubicará entre los 10 y 11 grados, mientras que la máxima alcanzará valores de entre 23 y 24 grados, especialmente durante las horas de la tarde.

En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, el panorama será similar al del resto de la región, con condiciones más estables, nubosidad variable y temperaturas en recuperación. La presencia de sol será intermitente, pero suficiente para favorecer un ambiente más templado.

De Benedictis señaló que esta tendencia de buen tiempo y ascenso de las temperaturas se mantendrá, al menos, hasta el cierre de la semana laboral.

Sin embargo, advirtió que durante el fin de semana podrían alternarse períodos de estabilidad e inestabilidad, por lo que las condiciones volverían a presentar algunas variaciones.