De Michael Jordan y Ginóbili a LeBron James: los basquetbolistas que rompieron la barrera de los 40 años en la NBA

Frente a New York Knicks, vigente campeón del certamen, y en el Madison Square Garden iniciará LeBron James este martes su 24ª temporada en el NBA y la primera con el uniforme de Philadelphia 76ers. Será también la segunda campaña que disputará después de haber cruzado la barrera de los 40 años, un objetivo que solo 33 jugadores han alcanzado en la historia de la principal competencia de básquetbol de Estados Unidos.

Máximo anotador histórico de la NBA y también líder en partidos, minutos y tiros de campo, James, quien cumplió 41 años el pasado 30 de diciembre, es uno de los dos hombres de más de cuatro décadas que participarán en esta edición del torneo: el otro es el pivot dominicano Al Horford, quien cumplió 40 el 3 de junio y esta campaña representará a Golden State Warriors.

El primer hombre en jugar un partido con más de 40 años es también quien hoy conserva el récord de ser el más longevo: Nat Hickey. En 1948, Hickey era el entrenador de Providence Steamrollers, pero se incorporó como jugador durante dos partidos. El 27 de enero, debutó en la Basketball Association of America (la antecesora de la NBA) en una derrota contra Saint Louis Bombers en la cual anotó dos puntos. Al día siguiente, con 45 años y 363 días, disputó tres minutos en una derrota contra New York Knicks. Esa fue su despedida, apenas unas horas después de su debut.

Más allá de ese caso curioso, jugadores de enorme impacto en la liga acompañan a LeBron James en la lista de los mayores de 40. Uno de ellos en Michael Jordan, quien jugó su último partido el 16 de abril de 2003: fue una derrota 107-87 de Washington Wizards, su equipo, frente a Philadelphia 76ers. Jordan, con 40 años y 58 días, sumó 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 28 minutos de tarea.

Emanuel Ginóbili también atravesó esa barrera: el bahiense cerró su carrera el 24 de abril de 2018, cuando tenía 40 años y 270 días. Ese día, San Antonio Spurs perdió 99-91 ante Golden State Warriors y así cayó 4-1 en su serie de la primera ronda de los playoffs. Uno de sus grandes socios en aquellos años de gloria de la franquicia texana, Tim Duncan, se había despedido dos temporadas antes tras disputar su último encuentro con 40 años y 17 días.

Kareem Abdul-Jabbar, ganador de cinco títulos con Los Ángeles Lakers y uno con Milwaukee Bucks, extendió su carrera hasta 1989, cuando ya tenía más de 42 años. Bob Cousy, otro ganador de seis títulos (lo consiguió con Boston Celtics), se había retirado en 1963, pero volvió en 1970, con 41 años, para disputar siete encuentros con Cincinnati Royals, el equipo del que también era entrenador. Y Robert Parish, quien había obtenido tres anillos con los Celtics en la década de 1980, sumó uno más con Chicago Bulls en 1997, con 43 años, justo antes de despedirse de la competencia.

Otros que dieron muestras de su vigencia fueron John Stockton, Dikembe Mutombo, Jason Kidd, Dirk Nowitzki y Karl Malone. Ese listado también incluye a un hombre que compitió en la Liga Nacional de Básquetbol: John Long. El escolta, que había disputado 13 temporadas en la NBA y había sido campeón con Detroit Pistons en 1989, jugó 21 partidos para Ferro en 1995. Un año después, volvió a la liga estadounidense para representar a Toronto Raptors. Participó en su último encuentro con 40 años y 235 días el 20 de abril de 1997: su equipo venció 125-94 a Boston Celtics.

Todos los jugadores que compitieron en la NBA con más de 40 años

Kareem Abdul-Jabbar

Vince Carter

Bob Cousy

Jamal Crawford

Tim Duncan

James Edwards

Emanuel Ginóbili

Udonis Haslem

Nat Hickey

Grant Hill

Al Horford

Juwan Howard

LeBron James

Joe Johnson

Charles Jones

Michael Jordan

John Long

Jason Kidd

Rick Mahorn

Karl Malone

Andre Miller

Dikembe Mutombo

Steve Nash

Dirk Nowitzki

Charles Oakley

Robert Parish

Clifford Robinson

Danny Schayes

John Stockton

Jason Terry

Kurt Thomas

Herb Williams

Kevin Willis

Fuente: Clarin