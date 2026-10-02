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Rada sorprendió como invitado incógnito y brilló en una imperdible entrevista con Pergolini
El artista bahiense ocupó inesperadamente ese lugar en Otro Día Perdido. Repasó parte de su carrera, sus comienzos y una historia personal que tuvo a Guinzburg como protagonista.
Agustín “Rada” Aristarán ocupó inesperadamente el lugar del entrevistado en Otro Día Perdido y, durante la charla con Mario Pergolini, repasó parte de su carrera, sus comienzos en Bahía Blanca y una historia personal que tuvo a Jorge Guinzburg como protagonista.
El programa arrancó con misterio. Pergolini aseguró que el invitado previsto había cancelado a último momento y recién después reveló que quien se sentaría frente a él sería el propio Rada, integrante habitual del ciclo.
La mejor sorpresa para cuando falla un invitado: Rada se animó a ser entrevistado por Mario en #OtroDíaPerdido 🤷♂️@otrodiaperdidok pic.twitter.com/xZCDQvzC2Y— eltrece (@eltreceoficial) October 2, 2026
Con la banda como cómplice, el artista realizó su propia presentación antes de comenzar la entrevista. Allí recordó sus primeros pasos en Bahía Blanca, cuando empezó a combinar la música, la magia y el teatro, actividades que terminaron marcando su carrera artística.
Uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando Pergolini le preguntó por sus primeras experiencias de convivencia en pareja. Rada contó entonces cómo conoció a la madre de su hija Bianca durante una temporada teatral en Carlos Paz.
“Me junté con la mamá de mi hija a los 21, 22... volvimos de una temporada, nos presentó Jorge Guinzburg, fue nuestro celestino”, recordó.
Según relató, ella trabajaba como violinista y acróbata en un espectáculo de revista producido por Guinzburg, mientras que él hacía temporada junto a Virginia da Cunha, exintegrante de Bandana.
Rada le preguntó a Rada en #OtroDíaPerdido sobre la vez que lo chifló una multitud en Chile. @otrodiaperdidok pic.twitter.com/m25vyDKAcD— eltrece (@eltreceoficial) October 2, 2026
El vínculo comenzó durante una cena de Navidad, también con intervención del recordado conductor y productor. “Guinzburg nos empezó a hacer gancho en la cena y empezó la relación con la mamá de Bianca”, contó Rada.
La relación se extendió durante ocho años, con una separación de un año en el medio. Sobre el vínculo que mantienen actualmente, el artista aseguró que la relación es muy buena.
Rada también tuvo palabras afectuosas para Bianca y remarcó que, pese a la separación de sus padres, ambos mantienen un fuerte compromiso con ella: “Te queremos un montón, te amamos, damos la vida por vos”.
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