El filoso comentario de Mario Pergolini a La Joaqui que hizo alusión a Luck Ra

La Joaqui dialogó con Mario Pergolini en Otro día perdido sobre su vida personal y el conductor la sorprendió con un comentario al recordar un dicho característico de Luck Ra, de quien la artista se separó.

Tras contar que vive con su prima y las hijas de ella, Pergolini, sorprendido, le preguntó: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.

Luego, no pudo contenerse y lanzó: “¿O te quedó el término primo o prima?”, en referencia a la forma de trato que popularizó el cantante cordobés, quien suele utilizar esa expresión para dirigirse a su círculo cercano.

Sorprendida por el comentario, la cantante aseguró: “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”.

Por qué La Joaqui decidió vivir con su prima

Durante su visita a Otro día perdido, La Joaqui contó que vive con su prima y Mario Pergolini quiso saber por qué había tomado esa decisión.

“Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, explicó la artista.

Además, reconoció que necesita ayuda para organizar su día a día: “Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”.

Fuente: El Trece