Espectáculos
El filoso comentario de Mario Pergolini a La Joaqui que hizo alusión a Luck Ra
La cantante protagonizó un inesperado momento con el conductor al recordar una particularidad de su expareja.
La Joaqui dialogó con Mario Pergolini en Otro día perdido sobre su vida personal y el conductor la sorprendió con un comentario al recordar un dicho característico de Luck Ra, de quien la artista se separó.
Tras contar que vive con su prima y las hijas de ella, Pergolini, sorprendido, le preguntó: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.
Luego, no pudo contenerse y lanzó: “¿O te quedó el término primo o prima?”, en referencia a la forma de trato que popularizó el cantante cordobés, quien suele utilizar esa expresión para dirigirse a su círculo cercano.
Sorprendida por el comentario, la cantante aseguró: “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”.
Por qué La Joaqui decidió vivir con su prima
Durante su visita a Otro día perdido, La Joaqui contó que vive con su prima y Mario Pergolini quiso saber por qué había tomado esa decisión.
“Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, explicó la artista.
Además, reconoció que necesita ayuda para organizar su día a día: “Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”.
Fuente: El Trece
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