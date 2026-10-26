La neurocientífica que trabajó con Gallardo en River dará una charla gratuita en Bahía

La reconocida médica Sandra Rossi, especialista en neurociencia aplicada al alto rendimiento deportivo y recordada por su trabajo junto a Marcelo Gallardo en River, llegará este miércoles 28 de octubre a Bahía para dar una charla abierta y gratuita sobre cómo entrenar la mente, gestionar las emociones y enfrentar las exigencias de la vida cotidiana.

La actividad se desarrollará a las 19 en el Dow Center, ubicado en Rodríguez 4985, y contará con la participación de la periodista Luciana Rubinska, quien dialogará con Rossi bajo el título Mente de alto rendimiento. La propuesta forma parte de una jornada organizada junto a Fundación OSDE, que incluirá distintas actividades relacionadas con el bienestar físico y emocional.

En diálogo con Germán Sasso durante el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, Rossi explicó que los conocimientos de la neurociencia no están destinados exclusivamente a los deportistas profesionales, sino que pueden aplicarse a cualquier persona que deba enfrentar situaciones de presión.

“Así como entrenamos el cuerpo, podemos entrenar nuestro cerebro”, aseguró. Y agregó: “Cualquier persona que tenga cerebro, cualquiera, es para todos”. Según explicó, existen herramientas prácticas que permiten mejorar la atención, reducir el estrés y tomar mejores decisiones en situaciones difíciles.

La especialista destacó que el funcionamiento de la mente y el cuerpo está profundamente relacionado. “Es muy difícil que si la cabeza no está del todo bien, el cuerpo funcione perfectamente”, sostuvo. En ese sentido, señaló que los avances científicos permiten comprender mejor las emociones y desarrollar técnicas sencillas para afrontar los problemas cotidianos.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la dificultad que enfrentan las personas para incorporar hábitos saludables. Rossi consideró que la sociedad está cada vez más acostumbrada a obtener resultados inmediatos y que esa tendencia perjudica los procesos que requieren constancia.

“Estamos siendo muy entrenados a que las cosas sean inmediatas. Estamos perdiendo esa paciencia de que lo que importa lleva tiempo”, advirtió. Además, remarcó que los cambios profundos necesitan esfuerzo y repetición: “Somos lo que repetimos porque son como los circuitos cerebrales que más se van reforzando a través de las repeticiones”.

En ese contexto, la médica puso especial atención en el impacto de las redes sociales sobre la capacidad de concentración. Según explicó, pasar varias horas frente a las pantallas y consumir contenidos breves de manera constante puede acostumbrar al cerebro a buscar estímulos y respuestas inmediatas.

“Pasamos muchas horas de nuestro día vinculados con redes sociales y que no hacen otra cosa más que entrenarnos a que nuestra atención sea muy cortita, a que con un clic tengo una solución”, señaló.

También cuestionó el hábito de desplazarse indefinidamente por las publicaciones: “Cada vez que repetimos esto del escroleo infinito y de que las cosas están a un clic, mi mente se va entrenando para esa función y esa situación. Entonces, ¿cómo va a querer sostener un hábito?”.

Para Rossi, resulta fundamental detenerse a reflexionar sobre las conductas cotidianas y comprender que el bienestar mental requiere un entrenamiento constante. Precisamente, ese será uno de los ejes de su presentación en Bahía Blanca, donde compartirá experiencias de su trayectoria profesional y responderá preguntas del público.

La jornada en el Dow Center comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20. Entre las propuestas gratuitas habrá controles preventivos de salud, actividades de aproximación a la reanimación cardiopulmonar (RCP), un taller artístico de retratos estampados y espacios de primera ayuda psicológica.

La charla de Sandra Rossi comenzará a las 19. La participación es libre y gratuita, pero los cupos son limitados y requieren reserva, que puede realizarse a través del enlace disponible en el perfil de Instagram del Dow Center.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con Fundación OSDE mediante el correo electrónico [email protected].