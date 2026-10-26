"Un velatorio": la angustia de los trabajadores ante el cierre de la farmacia de OSFA

El anunciado cierre de las 31 farmacias de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en todo el país genera una profunda preocupación entre trabajadores y afiliados. En la ciudad, la medida afectará directamente a los 17 empleados de la farmacia ubicada en la primera cuadra de Sarmiento, mientras que también está previsto el cierre de la delegación local.

La situación motivó una manifestación durante la mañana de este lunes, en la que participaron trabajadores, profesionales y afiliados. Ariel Rubio, farmacéutico de la institución desde hace 22 años, explicó en el aire de La Peña de Homero, por La Brújula 24, que el cierre definitivo está previsto para el 30 de noviembre.

"Hace unos días se confirmó el cierre definitivo de las 31 farmacias OSFA del país", aseguró. Según sus estimaciones, la reestructuración podría afectar a unas 1.500 familias entre los distintos servicios de la obra social.

En el caso de Bahía Blanca, Rubio señaló que, además de los 17 empleados de la farmacia, alrededor de 40 personas perderían sus puestos de trabajo por el cierre de la delegación. También advirtió que el impacto laboral será importante en Puerto Belgrano, debido a la cantidad de afiliados vinculados con la Base Naval.

Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de los beneficiarios, especialmente los adultos mayores. Según el profesional, aproximadamente el 80% de quienes concurren a la farmacia son jubilados, con edades que rondan los 75 y 80 años.

"Hoy la solución que OSFA le da a esos afiliados es que los medicamentos los tienen que ir a comprar a Punta Alta", cuestionó. Rubio aseguró que actualmente no existe en Bahía Blanca una farmacia convenida que pueda cubrir esa demanda.

La situación se agravó durante las últimas semanas por los problemas de abastecimiento. "Hace un mes que yo no tengo droguería, entonces me fui desestoqueando y nunca pude reponer el stock", explicó.

El farmacéutico sostuvo que la falta de medicamentos terminó afectando el funcionamiento de un servicio que, según afirmó, históricamente había mantenido un equilibrio económico. "La naturaleza de una farmacia social como es esta no es generar ganancia", remarcó, aunque aseguró que la sucursal bahiense había logrado resultados positivos durante años.

Rubio también cuestionó el manejo financiero de la obra social y responsabilizó a las últimas administraciones por su deterioro. En ese sentido, planteó sospechas sobre una posible intención de avanzar hacia la privatización de servicios, aunque aclaró que se trata de su opinión personal.

La preocupación alcanza además a quienes necesitan realizar trámites administrativos. Según explicó, con el cierre de la delegación de Sarmiento, los afiliados deberán trasladarse hasta Puerto Belgrano para efectuar determinadas gestiones o utilizar canales digitales, una alternativa que consideró especialmente complicada para las personas mayores.

Consultado sobre el estado de ánimo de sus compañeros, el profesional fue contundente: "Un velatorio. Te lo resuelvo en una palabra, un velatorio".

"Yo mi último sueldo lo cobro el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ya estoy desempleado y tengo que salir urgente a buscar un laburo de lo que sea", expresó.

Rubio indicó que los trabajadores cuentan con el acompañamiento de ATE y que la manifestación realizada este lunes tuvo como principal objetivo visibilizar la situación y alertar a los afiliados sobre los cambios que se avecinan. "Yo creo que la gente todavía, los afiliados, no cayeron en la realidad", lamentó.

La incertidumbre alcanza tanto a las familias que perderán su fuente laboral como a cientos de beneficiarios que dependen de la obra social para acceder a medicamentos, tratamientos y autorizaciones médicas.

Aclaración para la publicación: si bien Rubio señaló el 30 de noviembre como fecha de cierre y de finalización de su vínculo laboral, existen comunicaciones con distintos plazos dentro de la reestructuración de OSFA. Además, todavía no está confirmado oficialmente el destino laboral de todos los empleados. Conviene presentar los puestos de trabajo como en riesgo hasta contar con esa confirmación.