Baylac contra los ataques de Milei a la prensa: "No acepta al que opina diferente"

El exvocero presidencial Juan Pablo Baylac lanzó duras críticas contra Javier Milei por sus recientes ataques al periodismo y advirtió que las expresiones del mandatario representan un riesgo para la convivencia democrática.

En una entrevista con Germán Sasso, durante el programa Bahía Hoy, emitido por La Brújula 24, dijo que el jefe de Estado desconoce principios fundamentales del liberalismo y cuestionó su comportamiento frente a quienes piensan diferente.

“Vos podés criticar al periodismo, podés discutir, debatir, hacer una infinidad de cosas con un periodista, pero lo que no podés hacer es putearlo”, afirmó Baylac, quien durante su paso por la función pública también protagonizó fuertes enfrentamientos con medios de comunicación.

En ese sentido, explicó que las descalificaciones provenientes de la máxima autoridad del país pueden generar consecuencias que van más allá de una discusión pública. “Tanto periodistas como políticos tenemos gente que nos sigue y que a veces suele ser fanática. Pueden creer que tienen una orden para que algo te pase”, alertó.

El exfuncionario también rechazó las acusaciones del Presidente contra reconocidos comunicadores, a quienes calificó de “ensobrados”, y sus referencias a quemar periodistas en la hoguera. “No solamente los critica, sino que les atribuye actitudes delictivas y además los amenaza. Me parece que el léxico presidencial es muy fuerte”, expresó.

Baylac consideró que estas conductas resultan incompatibles con los valores republicanos y destacó que incluso dentro del oficialismo comenzaron a manifestarse diferencias. En particular, mencionó la posición de Patricia Bullrich, quien cuestionó los dichos del mandatario. “Toda persona que hace política y es republicana, defensora de la división de poderes y del Estado de Derecho, tiene que tener una actitud diferenciada con el Presidente”, sostuvo.

Durante la conversación, el exvocero también apuntó contra la intervención de Milei en la política brasileña, especialmente por su respaldo a Flávio Bolsonaro y su postura frente a la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Según planteó, las elecciones de otro país constituyen un asunto interno en el que los dirigentes extranjeros deben actuar con prudencia.

“Se mete en un episodio de valoración interna, como es una elección. Eso les corresponde a los brasileños, no a los extranjeros”, señaló. Además, cuestionó que el Presidente no hubiera felicitado al ganador y advirtió que sus declaraciones podrían provocar nuevos conflictos diplomáticos.

En otro tramo de la entrevista, Baylac lamentó que Milei no reconozca sus equivocaciones. “Nunca dice 'me equivoqué', nunca dice 'me arrepiento', 'pido perdón' o 'disculpas'. Es bueno que un hombre de bien pueda hacerlo”, manifestó.

El exfuncionario reveló, además, que el propio Presidente lo bloqueó en la red social X debido a sus cuestionamientos. A partir de esa experiencia, puso en duda la identificación del mandatario con las ideas liberales. “Me bloqueó porque no acepta al otro. Está en un tubo donde no acepta al que piensa diferente. ¿Qué clase de liberal es?”, se preguntó.

Finalmente, Baylac reivindicó el respeto por las minorías y la posibilidad de dialogar con quienes sostienen posiciones opuestas. “Yo soy liberal en lo político absolutamente. Considero que las minorías tienen derechos, que el otro tiene que estar y que puedo dialogar con él sin que eso me infecte”, explicó.

Y cerró con una definición contundente sobre el Presidente: “Este señor niega todo. Entonces, ¿qué es? No es liberal, es un antiliberal”.