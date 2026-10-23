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Detienen a un hombre que amenazó de muerte a una empleada de una sala médica
Fue arrestado en Villa Esperanza. También está señalado como uno de los autores de un cuento del tío contra un hombre en silla de ruedas.
Un hombre de 45 años fue detenido este viernes al mediodía luego de amenazar de muerte a una trabajadora de la sala médica del barrio Villa Esperanza. Además, la Policía lo vinculó con un robo bajo la modalidad cuento del tío cometido la semana pasada contra un jubilado con discapacidad.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, que intervino en un establecimiento sanitario ubicado en Saavedra al 2800. Según informaron fuentes policiales, Leonardo Ocampo (45) irrumpió en el lugar en actitud agresiva y amenazó de muerte a una empleada administrativa, lo que motivó la intervención de los efectivos, quienes lograron reducirlo y detenerlo.
Durante el procedimiento, los uniformados también le notificaron su detención por un hurto cometido días atrás en una vivienda de Estados Unidos al 400. En ese episodio, un jubilado de 85 años que utiliza silla de ruedas fue víctima de un engaño mediante el cual le sustrajeron el dinero de su jubilación y otras pertenencias.
Por ese hecho ya había sido detenida una mujer, identificada como Gisella S. Gómez, de 28 años, mientras que Ocampo estaba señalado como otro de los presuntos responsables.
El acusado cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y robos a mano armada, de acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Primera. Entre ellos figura un episodio ocurrido en junio de 2025, cuando fue detenido junto a otro hombre por un violento asalto contra una jubilada de 76 años. En aquella oportunidad, los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, electrodomésticos y joyas.
Ocampo quedó a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas y hurto. Intervienen la Fiscalía de Flagrancia N° 15 y la UFIJ N° 7, ambas del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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