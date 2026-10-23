Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otras nueve personas investigadas en la causa LIBRA, iniciada tras el escándalo por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda que el mandatario promocionó en sus redes sociales.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a partir de un requerimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano.

Según informó TN, el magistrado resolvió desvincular penalmente a los investigados al considerar que los hechos denunciados no encuadran en una figura delictiva.

La resolución también alcanza a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, quienes habían quedado bajo investigación por su participación en el lanzamiento y la promoción del activo digital.

El fallo, de unas 60 páginas, se fundamenta en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la posibilidad de dictar un sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito.

Además, el juez dispuso que el expediente sea archivado una vez que la resolución adquiera firmeza, por lo que todavía podría ser revisada si se presenta un recurso de apelación.

Cómo comenzó el escándalo

La investigación se inició a partir de los acontecimientos del 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando la criptomoneda LIBRA.

El Presidente presentó el proyecto como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos y pequeñas empresas argentinas.

Tras esa publicación, el valor del activo digital experimentó una suba abrupta, seguida de un desplome que ocasionó importantes pérdidas a numerosos inversores.

La situación generó denuncias judiciales y una fuerte controversia política, especialmente por los vínculos que mantenían algunos de los impulsores del proyecto con funcionarios del Gobierno nacional.

Entre los principales investigados figuraban Novelli, Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, señalado como uno de los responsables del desarrollo de la criptomoneda.

También se analizó la intervención de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por su presunta participación en la organización de encuentros entre el mandatario y los empresarios vinculados con el proyecto.

Durante la investigación se realizaron peritajes sobre dispositivos electrónicos, se examinaron movimientos financieros y se solicitaron informes para establecer si habían existido acuerdos económicos relacionados con la promoción del activo.

Uno de los puntos bajo análisis fue la posible existencia de un convenio confidencial entre Milei y Davis. Desde la Secretaría General de la Presidencia se informó a la Justicia que no existían registros oficiales de ese supuesto acuerdo.

El alcance de la decisión judicial

Con la resolución conocida este viernes, el juez Martínez de Giorgi aceptó el criterio del fiscal Taiano y dispuso el sobreseimiento de los once investigados.

La medida representa un cierre de la investigación penal en esta instancia, aunque su efecto definitivo dependerá de que el fallo quede firme.

El caso LIBRA había provocado una de las principales controversias políticas del gobierno de Milei, con investigaciones judiciales, presentaciones de damnificados y cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.

Ahora, la decisión judicial abre una nueva etapa en el expediente, a la espera de conocer si alguna de las partes presenta recursos contra el sobreseimiento.