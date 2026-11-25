El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, envió una carta a diputados y senadores para advertir sobre las consecuencias del ajuste previsto en el Presupuesto 2027 y reclamar que se incorporen los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

"Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento", comienza el documento, que describe un escenario de salarios desactualizados, becas congeladas desde hace dos años, fondos insuficientes para gastos operativos y paralización de inversiones en infraestructura y tecnología.

Las autoridades universitarias sostuvieron que el deterioro acumulado amenaza la continuidad de las actividades académicas y científicas.

En ese contexto, lanzaron una advertencia a los legisladores: "De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año".

El CIN recordó que la normativa fue aprobada por el Congreso y ratificada en dos oportunidades: primero, cuando ambas cámaras rechazaron el veto presidencial, y posteriormente, durante el tratamiento del presupuesto correspondiente a 2026.

La presentación coincide con los preparativos del Gobierno de Javier Milei para convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre, período en el que el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento de las cuentas públicas.

Mientras tanto, el conflicto también continúa en la Justicia. El fiscal general Rodrigo Cuesta dictaminó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria, resulta inconstitucional.

"El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación", sostuvo el funcionario judicial.

El planteo respalda una resolución de primera instancia que ordenó implementar inmediatamente la normativa. Ahora deberá pronunciarse la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Finalmente, los rectores pidieron a los legisladores que contemplen las necesidades de los estudiantes actuales y de las futuras generaciones al momento de votar el presupuesto.

Con información de Infobae