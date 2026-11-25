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Mundial Sub 17: Argentina empató con Dinamarca en un partidazo y avanzó a los 16avos de final
El seleccionado dirigido por Diego Placente igualó 3-3 con el conjunto europeo tras estar 2-0 abajo. Terminó segundo en el Grupo C y consiguió la clasificación a la siguiente instancia del certamen que se disputa en Qatar.
La Selección Argentina Sub 17 consiguió este miércoles la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Qatar 2026 tras empatar 3-3 con Dinamarca, en un encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo C.
El conjunto dirigido por Diego Placente protagonizó una gran reacción en el segundo tiempo, luego de irse al descanso con una desventaja de 2-0.
Los europeos habían sacado diferencia a través de Noah Madsen, de penal, a los 36 minutos, y Kerim Sejdic, en tiempo de descuento de la primera etapa.
Sin embargo, Argentina logró revertir el marcador con 3 goles en apenas 10 minutos.
Giovanni Baroni descontó a los 12 minutos del complemento, Juan Policella estableció la igualdad a los 16 y Alan Alcaraz puso el 3-2 a los 22.
Cuando parecía que el seleccionado nacional se encaminaba hacia la victoria, Omran Khatar marcó el 3-3 definitivo para Dinamarca.
El empate le permitió a Argentina finalizar en la segunda posición del Grupo C con 4 puntos, producto de la derrota por 2-0 ante Australia, la victoria por 2-1 frente a Mozambique y la igualdad ante los daneses.
De esta manera, los dirigidos por Placente avanzaron a la fase de eliminación directa y deberán aguardar por la confirmación de su próximo rival.
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