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Milei evitó felicitar a Lula tras su triunfo en Brasil y crece la incertidumbre en el Gobierno
El presidente argentino mantuvo silencio, luego de la victoria del líder del Partido de los Trabajadores. En Casa Rosada esperaban que gane Flávio Bolsonaro y ahora analizarán el impacto político del resultado.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil generó sorpresa en el Gobierno argentino. Javier Milei, que había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña, evitó felicitar al mandatario brasileño y hasta la mañana de este lunes no había realizado declaraciones sobre el resultado del balotaje.
Según informó Diario Popular, en la Casa Rosada decidieron mantener una postura de cautela y esperar una definición del propio Milei antes de pronunciarse oficialmente. "Hay que esperar", señalaron fuentes del Ejecutivo consultadas sobre la reacción del Gobierno.
El silencio contrasta con la actividad que el Presidente argentino había mantenido durante la jornada electoral. A través de sus redes sociales, Milei compartió publicaciones críticas contra Lula y mensajes que cuestionaban la transparencia de los comicios, especialmente después de que la Justicia brasileña resolviera extender el horario de votación.
RECUERDAN EL RECURSO DE MANDAR A BUSCAR EN GOOGLE...??? Espero que noten la similitud... Se cayó la careta del corrupto ladrón que se la pasó interfiriendo en todo el continente envenenándolo con la basura socialista... VLLC! PD: hay periodistas cómplices.— Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026
La situación se volvió todavía más delicada cuando Flávio Bolsonaro desconoció su derrota y anticipó que solicitará la anulación de las elecciones por presuntas irregularidades. Desde el entorno presidencial admitieron que esa postura coloca al Gobierno argentino en una posición incómoda, debido al respaldo político que Milei había expresado hacia el candidato derrotado.
Mientras tanto, dentro del oficialismo comenzaron a analizar las razones del triunfo de Lula, que logró revertir el resultado de la primera vuelta. Algunos funcionarios atribuyen la derrota de Bolsonaro al rechazo que provocaron determinadas propuestas entre los jóvenes y las mujeres, además de los efectos de las últimas medidas económicas.
También existe preocupación por las posibles repercusiones del resultado brasileño en la política argentina. Sectores libertarios consideran que la victoria de Lula podría fortalecer las expectativas del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconocen que todavía falta un año para esos comicios.
De todas maneras, en el Gobierno destacan que Bolsonaro conserva un importante respaldo legislativo. El Partido Liberal cuenta con 121 diputados y 28 senadores, una representación que podría dificultar el avance de algunas iniciativas del próximo mandato de Lula.
El resultado abre así una nueva etapa en la relación entre Argentina y Brasil, marcada por las diferencias ideológicas y los enfrentamientos públicos entre sus presidentes. Más allá de las tensiones políticas, ambos países mantienen una relación comercial estratégica, por lo que la continuidad del vínculo bilateral aparece como uno de los principales desafíos diplomáticos para los próximos años.
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