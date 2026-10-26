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Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota ante Lula y pedirá anular las elecciones en Brasil
Cuestionó una decisión judicial que extendió el horario de votación y anticipó que impugnará el resultado.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil abrió un nuevo escenario de tensión política. Flávio Bolsonaro, derrotado en las urnas, se negó a reconocer el resultado y anunció que buscará la anulación de los comicios, celebrados este domingo en medio de una fuerte controversia judicial.
Según informó LA NACION, Lula obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% del senador del Partido Liberal (PL). De esta manera, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, consiguió un histórico cuarto mandato y continuará al frente del país por otros cuatro años.
El resultado también representó una remontada inédita en la política brasileña. Lula había terminado detrás de Bolsonaro en la primera vuelta, pero logró revertir la diferencia y finalmente se impuso por aproximadamente 4,4 millones de votos.
"Flávio Bolsonaro": Porque aseguró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y pedirá su anulación https://t.co/4nawfUqq3v— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026
Sin embargo, el candidato opositor denunció irregularidades y puso en duda la validez de la elección. En sus primeras declaraciones después de la derrota, sostuvo que los comicios deberían ser anulados y cuestionó especialmente la intervención del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, exabogado de Lula.
La polémica comenzó cuando Zanin dispuso extender hasta las 19 el horario de votación, originalmente previsto hasta las 17, a raíz de denuncias de problemas en el transporte de electores. La resolución provocó confusión porque algunos establecimientos ya habían cerrado sus puertas y el escrutinio había comenzado.
Ante esa situación, el Tribunal Superior Electoral suspendió temporalmente la difusión de resultados. Posteriormente, el magistrado aclaró que la prórroga solo alcanzaba a las mesas que permanecían abiertas, mientras que los votos de las que ya habían cerrado serían contabilizados normalmente.
En paralelo, la Policía Federal brasileña inició una investigación por posibles maniobras destinadas a obstaculizar el traslado de votantes en el estado de Sergipe. La controversia alimentó las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición y anticipa una disputa judicial sobre el desarrollo de la jornada electoral.
Mientras tanto, Lula celebró su triunfo ante sus seguidores y agradeció la participación de los brasileños. El mandatario sostuvo que la elección representó una defensa de la democracia y prometió impulsar cambios en su forma de gobernar, con mayor participación ciudadana.
La victoria también provocó festejos en las calles de San Pablo y Río de Janeiro. Sin embargo, el anuncio de Bolsonaro de desconocer el resultado deja abierto un escenario de incertidumbre política en el principal país de Sudamérica.
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