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Los medicamentos para adultos mayores en Bahía suben por encima de la inflación
Los datos relevados por el Creebba indican que sus precios se aceleran más rápido que otros rubros.
El precio de los medicamentos para adultos mayores en Bahía Blanca registró un aumento de 2,4% en septiembre, por encima de la inflación general de la ciudad de ese mes y con la suba más importante desde mayo, de acuerdo con el índice elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).
El indicador mide la evolución del costo de compra de los principales medicamentos no oncológicos consumidos por adultos mayores.
Los corticoides dérmicos encabezaron las subas del mes, con un incremento del 3,1%, seguidos por los medicamentos para la próstata y los cardiovasculares, ambos con un avance de 3%.
Los productos neurológicos aumentaron 2,9%, mientras que los diuréticos registraron una variación de 2,5%. Por su parte, los medicamentos oftalmológicos tuvieron una suba de 2%.
Los endocrinos aumentaron 1,9% y los digestivos, 1,8%. En tanto, los analgésicos y antiinflamatorios avanzaron 1,7% y los suplementos vitamínicos, 1,5%.
Los medicamentos de uso respiratorio fueron los que mostraron el menor incremento del relevamiento, con una variación de 0,7% durante septiembre.
Con el resultado del mes, el Índice de Medicamentos para Adultos Mayores acumuló una suba de 23,3% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que comparado con el mismo mes del año pasado el alza fue de 31,6%. Ambos datos superiores al nivel general de la ciudad.
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