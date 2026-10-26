El lunes muestra mejores condiciones con más sol y ascenso de temperatura

La última semana del décimo mes del año evidenciará una mejora en las condiciones, luego de una seguidilla de días grises, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"El ambiente se va a presentar mucho más estable, con poca nubosidad y buena presencia de sol, pese a la baja temperatura del amanecer", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la amplitud térmica será protagonista, porque se espera a la tarde un pico máximo de 21 grados, con viento moderado soplando del sector noreste.

Por último, el profesional anticipó que para el martes se pronostica nubosidad en aumento y un nuevo salto en el termómetro, por lo que no se descarta alguna lluvia hacia la noche.