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Según Creebba, la inflación en Bahía fue del 2% en agosto
Educación y Vivienda fueron los rubros con mayores incrementos, mientras que la papa subió más de 25% en un mes.
La inflación en Bahía Blanca fue del 2% durante agosto, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Creebba. El registro representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el indicador había marcado 1,7%.
De esta manera, el incremento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 19,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%.
El capítulo que más aumentó durante agosto fue Educación, con 4,3%, principalmente por una suba del 6% en educación formal. En segundo lugar apareció Vivienda, con 3,1%, impulsada por servicios sanitarios, gas y otros combustibles, que avanzaron 6,4%, además de alquileres (2%), materiales y mano de obra (1,9%) y electricidad (1,6%).
Por su parte, Alimentos y bebidas aumentó 2,4%. Dentro de este rubro se destacaron las verduras, tubérculos y legumbres frescas, con un incremento del 11%; té, 9,2%; yogures y postres lácteos, 7,2%; dulces, 6,9%; y frutas frescas, 6,1%.
Entre los veinte alimentos básicos relevados por el organismo, la papa registró el mayor aumento mensual, con 25,6%, y alcanzó un precio promedio de $2.671,13 por kilo. El pan trepó 12,4%, hasta $3.840 por kilo, mientras que el té avanzó 6,1%.
En sentido contrario, el tomate cayó 15,2%, la harina de maíz bajó 3,6%, la manzana retrocedió 2,4% y la manteca disminuyó 2%.
En la comparación interanual sobresale nuevamente la papa, con un incremento del 165,8%, seguida entre los productos relevados por la carne vacuna, que acumula una suba del 51,4% respecto de agosto de 2025.
Al analizar las distintas categorías, los productos estacionales aumentaron 4%, los regulados 3% y el IPC núcleo avanzó 1,5%. En tanto, los bienes subieron 2% durante agosto y los servicios 1,9%.
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