Receta de pollo a la portuguesa: fácil, económica y rendidora

Hay platos que tienen ese encanto especial de la cocina casera: se preparan con ingredientes sencillos, llenan la casa de aromas irresistibles y siempre invitan a sentarse un rato más alrededor de la mesa. El pollo a la portuguesa es uno de ellos. Con su combinación de verduras, pollo tierno y una salsa sabrosa, se convirtió en una alternativa ideal para resolver el almuerzo o la cena sin gastar de más.

Además de ser una comida abundante, tiene otra ventaja: se adapta a distintas ocasiones. Podés prepararlo para una reunión familiar, compartirlo con amigos o incorporarlo al menú semanal cuando buscás algo rico y fácil de hacer.

La base de esta receta es el pollo, acompañado por una buena variedad de vegetales que aportan color, textura y sabor. La cebolla, el ajo, la zanahoria y los pimientos rojos y verdes forman una combinación clásica, mientras que los guisantes suman un toque dulce que queda muy bien con el resto de los ingredientes.

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, hay distintas maneras de hacerlo. Algunas versiones incorporan más verduras o modifican las proporciones según los gustos de cada familia. Esa flexibilidad es parte de su atractivo: podés aprovechar lo que tengas en la heladera sin perder la esencia de la preparación.



Ingredientes

8 piezas de pollo

1 cebolla cortada en julianas

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 pimiento verde cortado en tiras

2 zanahorias cortadas en ruedas

2 dientes de ajo laminados

4 tomates

100 ml de vino blanco

caldo de pollo

1 o 2 hojitas de laurel

Preparación

Salpimentar las piezas de pollo, luego en una cazuela con un poco de aceite de oliva y a fuego medio, incorporar las piezas de pollo y dorarlas por ambos lados, luego retirarlas del fuego y reservar. A continuación, cortar las cebollas en láminas, los morrones en juliana y el ajo bien picado. Agregar un poco más de aceite a la olla y saltear las verduras. Salpimentar. Cuando estén transparentes, agregar el pollo troceado y un chorro de vino blanco. Revolver hasta que se levante el fondo de la olla. Cuando el alcohol se evapore, agregar el caldo y el tomate triturado. Condimentar el pollo a la portuguesa a gusto. Puede ser con ají molido, pimentón dulce y laurel. Sumar papas trozadas y tapar la cacerola. Por último, cocinar por aproximadamente 15 minutos. Agregar las arvejas y cocinar 5 minutos más.

Con información de Diario Uno Recetas