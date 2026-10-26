Docentes de Suteba realizarán dos días de protesta en Bahía

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), seccional Bahía Blanca, anunció dos jornadas de protesta para este martes 27 y miércoles 28 de octubre, en rechazo al cierre de cursos y ante la preocupación por la disminución de la matrícula escolar.

La medida se desarrollará en el marco de las 48 horas de lucha impulsadas en coordinación con las seccionales de conducción Multicolor. Desde el gremio informaron que las actividades incluirán espacios de debate para analizar la situación educativa y elaborar propuestas frente a esta problemática.

Entre los principales reclamos, Suteba exige reducir la cantidad de estudiantes por aula para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, además de reconocer la necesidad de un mayor acompañamiento de las trayectorias educativas.

También solicita la implementación de parejas pedagógicas y la creación del cargo de preceptor en las escuelas primarias, con el objetivo de fortalecer el seguimiento de los alumnos y las tareas docentes.

Desde la organización sindical señalaron que las medidas buscan defender la educación pública, la calidad educativa y los puestos de trabajo, ante la posibilidad de que la baja de matrícula derive en el cierre de cursos.