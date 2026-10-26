El Balón de Oro 2026 fue para Harry Kane

Harry Kane se consagró como el nuevo ganador del Balón de Oro masculino. El delantero del Bayern Múnich y capitán de la Selección de Inglaterra hizo valer una temporada individual de 73 goles, registro que le permitió romper una sequía de 25 años para el fútbol de su país desde la consagración de Michael Owen en 2001.

A sus 33 años, el delantero alcanzó la cúspide al imponerse en la votación final sobre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes en un principio aparecían como los principales candidatos. Lionel Messi quedó ubicado dentro del Top 10.

Leo logró meterse en el Top 5 lugar del Balón de Oro. Con este resultado oficial, el capitán de la Selección Argentina cerró la votación quedando ubicado justo por detrás de Harry Kane (ganador), Kylian Mbappé (2°), Lamine Yamal (3°) y Rodri (4°).

La lista completa de los ganadores:

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Barcelona (España)

Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis de la Fuente (Selección de España - España)

Mejor entrenador del fútbol femenino: Pere Romeu (Barcelona - España)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)

Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club - España)

Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona - España)

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca - México)

Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)

Fuente: Clarín