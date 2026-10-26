Liga del Sur: Villa Mitre-Libertad y un duelo fundamental por la permanencia

Villa Mitre y Libertad cerrarán este lunes la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur, en un encuentro que tendrá puntos importantes en juego tanto para la definición de la fase regular como para la lucha por la permanencia.

El partido comenzará a las 16 en El Fortín de Maipú y Necochea y será dirigido por Juan Vega.

El tricolor llega con 15 puntos en el Clausura y buscará una victoria que le permita alcanzar las 18 unidades y compartir el segundo puesto con San Francisco, a tres del líder Huracán.

Además, el conjunto de Villa Mitre ocupa el cuarto lugar de la tabla acumulada, con 34 puntos, por lo que un triunfo le permitiría superar a Liniers y ubicarse tercero en esa clasificación.

Por su parte, Libertad necesita sumar para mejorar su situación en la pelea por la permanencia. El milrayita marcha séptimo en la general, con 30 unidades, apenas una por encima de Sporting, que ocupa el último puesto.

Una victoria le permitiría llegar a 33 puntos y tomar una mayor distancia respecto de la zona más comprometida, cuando solamente restará una fecha para terminar la fase regular.

Los resultados del domingo

La jornada tuvo continuidad ayer con dos triunfos locales en el Oficial.

La Armonía derrotó 1 a 0 a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, gracias a un gol de Pablo Ezequiel Intrevado, a los 37 minutos del primer tiempo.

El conjunto velezano consiguió tres puntos importantes que le permitieron alcanzar las 31 unidades en la tabla acumulada y superar a Libertad y Sporting.

Por su parte, Liniers venció 1 a 0 a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, con un tanto de Joaquín Castro a los 22 minutos de la primera etapa.

Con este resultado, el Chivo llegó a los 36 puntos en la clasificación general y quedó tercero, mientras que el rojinegro continúa último con 29.

En el Promocional, Rosario y Pacífico de Cabildo empataron 1 a 1 en Punta Alta.

Sebastián Amado Mendoza abrió el marcador para el conjunto local a los 30 minutos del primer tiempo, pero Donatello Scaringi consiguió la igualdad sobre el cierre del encuentro.

Cómo están las posiciones

Torneo Clausura – Primera A

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 21 2° San Francisco 18 3° La Armonía 17 3° Bella Vista 17 5° Sporting 16 5° Villa Mitre 15 7° Liniers 13 8° Libertad 12

Tabla general acumulada