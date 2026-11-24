La Conmebol confirmó este martes que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, tal como ocurrió en las ediciones de 2016 y 2024.

El máximo certamen continental de selecciones tendrá lugar entre junio y julio de 2028 y podría contar con modificaciones en su formato, con la incorporación de representantes de la Concacaf.

De acuerdo con lo informado por TyC Sports, la elección de Estados Unidos responde principalmente a cuestiones económicas, comerciales y de infraestructura, aprovechando los estadios renovados para albergar el Mundial de 2026.

En las próximas semanas se conocerían los detalles del nuevo esquema de competencia, con el objetivo de ampliar la cantidad de participantes y elevar el nivel del certamen.

A lo largo de la historia, ocho seleccionados de la Concacaf participaron de la Copa América: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.

Para la Selección Argentina significará el regreso al país donde consiguió su bicampeonato continental en 2024, cuando derrotó por 1 a 0 a Colombia en la final, con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

La Albiceleste buscará conquistar su tercer título consecutivo, tras las consagraciones en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.