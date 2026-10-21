El Tiempo
El tiempo seguirá inestable este jueves en Bahía
La mínima será de 11 grados y la máxima de 18 grados.
El tiempo inestable continuará este jueves en Bahía Blanca, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias durante la mañana y nuevamente hacia la tarde-noche, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
Luego de un miércoles marcado por precipitaciones intermitentes, algunas de ellas intensas durante el mediodía, el especialista señaló que no se esperan modificaciones importantes en las condiciones meteorológicas.
De esta manera, las lluvias estarían más espaciadas que durante este miércoles, aunque se mantendrán la humedad, la nubosidad y el escaso cambio térmico (la mínima será de 11 grados y la máxima de 18 grados).
También podría incrementarse la intensidad del viento, que se mantendrá predominantemente del este y noreste. Esa componente podría favorecer un leve aumento de la temperatura, aunque sin cambios significativos respecto de los registros actuales.
El panorama será similar en el resto de la región, donde también persistirán las condiciones de inestabilidad durante el jueves.
De Benedictis adelantó que las probabilidades de lluvia comenzarían a disminuir hacia el viernes. Para sábado y domingo se espera todavía abundante nubosidad, pero con menor actividad de precipitaciones, aunque no se descarta algún episodio aislado.
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