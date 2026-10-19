El Tiempo
Se espera un martes ventoso y cálido
La mínima del martes será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 21 grados.
El pronóstico del tiempo para este martes en Bahía Blanca anticipa que será una jornada con un alza de temperatura y mayormente soleada, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La mínima del martes será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 21 grados. El viento soplará desde el norte con velocidad moderada.
En cuanto a Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, De Benedictis señaló que las condiciones son muy similares a las de Bahía Blanca.
Se espera un martes ventoso y cálido
Liga del Sur: Bella Vista le ganó a Villa Mitre en el cierre de la fecha 12
Estudiar en Bahía: canasta universitaria subió 2,2% en septiembre
Cuál fue el costo en septiembre de criar a un niño, según el Indec
La herencia que filmó un país: el cine y el idioma italiano se celebran en Bahía Blanca
Más Leídas
-
Indiscreta10 horas ago
La ambulancia del escándalo
-
Noticias B13 horas ago
Entró a un predio de la Coope, escapó por los techos y fue detenido en el Penna
-
Noticias B24 horas ago
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por el puente de calle Líbano
-
Noticias B12 horas ago
Agredió ferozmente a su pareja y forcejeó con los policías: quedó detenido
-
Deportes23 horas ago
Federal A: los próximos desafíos de Olimpo y Villa Mitre en la Reválida
-
Noticias B12 horas ago
Lanzan nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales: quiénes pueden acceder
-
Noticias A7 horas ago
Volvieron a detener al "Hombre Araña": lo acusan de seis robos en departamentos
-
Noticias B10 horas ago
Caso Herro: "En menos de un mes vendieron las propiedades de mi padre"