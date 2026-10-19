Se espera un martes ventoso y cálido

El pronóstico del tiempo para este martes en Bahía Blanca anticipa que será una jornada con un alza de temperatura y mayormente soleada, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La mínima del martes será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 21 grados. El viento soplará desde el norte con velocidad moderada.

En cuanto a Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, De Benedictis señaló que las condiciones son muy similares a las de Bahía Blanca.