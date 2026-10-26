Libertad goleó a Villa Mitre en El Fortín y dio un paso clave para asegurar la permanencia

Libertad consiguió una victoria fundamental en su lucha por la permanencia al derrotar este lunes por 3 a 0 a Villa Mitre en El Fortín, en el encuentro que completó la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur.

El conjunto milrayita se puso en ventaja rápidamente, a los 11 minutos del primer tiempo, por intermedio de Nahuel Francisco Sánchez, y logró sostener la diferencia hasta el descanso.

En el complemento, Nelson David Avello amplió el marcador a los 9 minutos, mientras que Franco Pane, a los 33, estableció el 3 a 0 definitivo para sellar una victoria de enorme importancia.

Con este resultado, Libertad alcanzó las 33 unidades en la tabla acumulada y consiguió alejarse de Sporting, que permanece último con 29 puntos, cuando solamente resta una fecha para finalizar la fase regular.

Además, el equipo de Villa Rosas quedó a un punto de Villa Mitre, que se mantiene con 34 unidades en la clasificación general.

Para el tricolor, la derrota significó dejar pasar una oportunidad importante de acercarse a los primeros puestos del Clausura. El conjunto de El Fortín permanece con 15 puntos y ya no podrá alcanzar el segundo lugar que ocupa San Francisco, con 18.

Los resultados del domingo

La jornada había tenido continuidad el domingo con dos triunfos locales en el Oficial.

La Armonía derrotó 1 a 0 a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, gracias a un gol de Pablo Ezequiel Intrevado, a los 37 minutos del primer tiempo.

El conjunto velezano consiguió tres puntos importantes que le permitieron alcanzar las 31 unidades en la tabla acumulada y superar a Sporting.

Por su parte, Liniers venció 1 a 0 a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, con un tanto de Joaquín Castro a los 22 minutos de la primera etapa.

Con este resultado, el Chivo llegó a los 36 puntos en la clasificación general y quedó tercero, mientras que el rojinegro continúa último con 29.

En el Promocional, Rosario y Pacífico de Cabildo empataron 1 a 1 en Punta Alta.

Sebastián Amado Mendoza abrió el marcador para el conjunto local a los 30 minutos del primer tiempo, pero Donatello Scaringi consiguió la igualdad sobre el cierre del encuentro.