San Martín de Formosa venció a Cipolletti y ascendió a la Primera Nacional

San Martín de Formosa hizo historia este domingo al vencer 2-0 a Cipolletti en la final del Torneo Federal A y conseguir el ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco, Córdoba, donde el conjunto formoseño se tomó revancha de la frustración sufrida el año pasado, cuando había quedado a las puertas del objetivo.

El Franjeado fue superior en los momentos decisivos y encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. Ricardo Tapia abrió el marcador de cabeza tras un tiro libre, mientras que Dylan Leiva amplió la diferencia en el complemento. Para colmo, Cipolletti se quedó con diez jugadores a los 62 minutos por la expulsión de Andrés Almirón, lo que terminó de complicar sus posibilidades de reacción.

El ascenso representa un acontecimiento histórico para el fútbol de Formosa, ya que San Martín se convertirá en el primer equipo de la provincia en disputar la Primera Nacional. Hasta ahora, uno de los antecedentes más destacados correspondía a Sportivo Patria, que había participado del antiguo Torneo Nacional de Primera División en 1976. La conquista también premia una campaña en la que el Franjeado eliminó, entre otros rivales, a Olimpo en las semifinales.

Para Cipolletti, en cambio, la derrota no significa el final de la ilusión. El conjunto rionegrino tendrá una nueva oportunidad de ascender a través de la Reválida, donde deberá enfrentar al ganador de la serie entre Alvarado de Mar del Plata y Sportivo Las Parejas. Si consigue superar esa instancia, todavía tendrá que afrontar una semifinal y otra final para quedarse con el segundo boleto a la Primera Nacional.

Con información de TyC Sports