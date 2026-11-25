Espectáculos
Pablo Migliore y Marta Fort: qué hay detrás del gesto del anillo que desató un escándalo
Paula Varela reveló qué estaban haciendo los participantes de MasterChef Celebrity.
El video de Pablo Migliore y Marta Fort en el el boliche Tropitango generó un verdadero revuelo y despertó versiones de romance que habrían provocado un conflicto en el matrimonio del exarquero. Sin embargo, Paula Varela reveló en Intrusos cuál habría sido el verdadero significado del gesto del anillo que se volvió viral, mientras que la hija de Ricardo Fort aprovechó para aclarar su situación sentimental: “Estoy soltera”.
Todo ocurrió durante la salida nocturna del elenco de MasterChef Celebrity a un boliche de Pacheco. Allí, Migliore y Marta fueron filmados muy cerca y una particular seña del exfutbolista, como si se estuviera sacando un anillo de matrimonio, alimentó las especulaciones. Según contó Natalie Weber en Intrusos, las imágenes habrían generado un fuerte enojo en la esposa del ex arquero.
Consultada por Alejandro Guatti, cronista del programa, Marta descartó cualquier posibilidad de romance con su compañero de reality. “No, no, no. Es un cag... de risa. Cero”, respondió entre risas, sin darle mayor importancia a las versiones que circularon después de la noche de fiesta.
La mediática también se refirió a su presente sentimental, después de su reciente separación de Juan Manuel Ramírez. Según contó, mantuvo una conversación con su expareja para cerrar definitivamente esa etapa, pero no tiene intenciones de comenzar una nueva relación. “Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”, pidió ante las cámaras.
Pero la explicación más concreta sobre el famoso gesto llegó después, cuando Paula Varela reveló en el programa de América qué había ocurrido realmente entre Migliore y la hija de Ricardo Fort. Según la periodista, el exarquero estaba haciendo una broma para quienes se encontraban alrededor de ellos en el boliche.
“Él le estaba haciendo un chiste a ella y diciéndole a toda la gente que estaba abajo que ‘Martita está soltera’ mientras hacía el gesto del anillo”, explicó Varela, dando así otra interpretación a las imágenes que habían despertado todo tipo de comentarios.
De esta manera, el episodio habría quedado reducido a una broma entre compañeros de MasterChef Celebrity y a una confusión alimentada por el video viral. No es la primera vez que Migliore queda involucrado en rumores de este tipo: semanas atrás también había sido vinculado sentimentalmente con la China Ansa, otra participante del certamen, quien salió a desmentir cualquier relación amorosa.
Fuente: Ciudad Magazine
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