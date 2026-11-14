Castellano se quedó con la pole en Río Cuarto y sueña con dar pelea en la Copa de Oro

Jonatan Castellano se quedó este sábado con la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, donde se disputa la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Oro, que definirá al campeón de la temporada 2026.

El piloto de Lobería, al mando de un Dodge Challenger del Galarza Racing, estableció un tiempo de 1 minuto, 19 segundos y 938 milésimas, registro que le permitió superar por 230 milésimas a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) terminó tercero, a 259 milésimas.

De esta manera, Castellano consiguió su novena pole position en el Turismo Carretera y volvió a dominar una clasificación después de más de tres años. Su anterior éxito había sido el 23 de abril de 2023, en Concepción del Uruguay.

Castellano logró su novena pole position después de 3 años 6 meses y 20 días de la anterior. (S. Pérez/SoloTC)

Sin embargo, el piloto de Dodge deberá cumplir un recargo de cinco posiciones en la grilla de su serie del domingo, como consecuencia de una sanción aplicada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) tras una maniobra peligrosa contra Marco Dianda en la competencia anterior, disputada en Rosario.

Detrás de los tres más rápidos se ubicaron José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), Matías Rossi (Toyota Camry) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Completaron los diez primeros Marcos Landa, Christian Ledesma, Juan Martín Trucco y Facundo Ardusso.

Otto largará primero en la primera serie. (ACTC)

La clasificación también tuvo como protagonista a Julián Santero, quien llegó a Río Cuarto como líder virtual de la Copa de Oro, aunque todavía debe asegurar su ingreso mediante el sistema de los tres de último minuto. El mendocino, con BMW, finalizó décimo en pista, mientras que Mariano Werner, otro de los principales aspirantes al título, ocupó el decimotercer lugar.

Santero comenzó el fin de semana con 116,5 puntos, seguido por Facundo Chapur con 100,5 y Werner con 95,5, en una definición que mantiene abierta la lucha por el campeonato.

La actividad representa, además, el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto después de 14 años de ausencia. La última presentación de la categoría en el escenario cordobés había sido en 2012.

La programación continuará este domingo con las tres series clasificatorias, previstas desde las 10.55, mientras que la final se largará a las 14, sobre un recorrido de 25 vueltas, en una competencia que puede resultar determinante para las aspiraciones de los candidatos al título.