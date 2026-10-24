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"Tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas", ratificó Milei
Durante su discurso en la Fundación Faro, el Presidente reafirmó el reclamo de soberanía sobre las islas y cuestionó la situación económica de Gran Bretaña.
El presidente Javier Milei volvió a poner en foco la causa Malvinas, al afirmar que "tarde o temprano volverán a ser argentinas", durante su discurso en la Fundación Faro, ante ministros y funcionarios de su gabinete y empresarios de distintos sectores.
"Por historia, por derecho, por geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes", agregó el mandatario.
''Gran Bretaña se está cayendo a pedazos'': Javier Milei sostuvo que la Argentina recuperará ''tarde o temprano'' las Islas Malvinas y argumentó que el país ''ha ganado relevancia en lo económico''. https://t.co/GdU3yWhQCT— MDZ Online (@mdzol) October 24, 2026
Asimismo, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño", y por tal motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".
En tal sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" por el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.
De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.
Durante su intervención, el mandatario también se refirió a la causa $LIBRA y aseguró que "intentaron un golpe de Estado y no pudieron".
Fuente: NA
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