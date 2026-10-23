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Liga Bahiense de Plata: San Lorenzo es el primer semifinalista y dos series irán a tercer partido
Sanlo venció 82-65 a El Nacional y cerró su llave 2-0. Altense superó a Ateneo y Sportivo Bahiense derrotó a Comercial para igualar sus cruces.
La Liga Bahiense de Plata ya tiene a su primer clasificado a las semifinales del segundo tramo: San Lorenzo derrotó como visitante a El Nacional por 82 a 65, se impuso 2-0 en la serie y avanzó a la próxima instancia.
El conjunto de calle Charlone, que había terminado como el mejor equipo de la fase regular, volvió a imponerse ante El Nacional y resolvió el cruce de cuartos de final sin necesidad de un tercer encuentro.
Distinta fue la situación en las otras dos llaves que tuvieron actividad este viernes. Altense venció como visitante a Ateneo por 68 a 59 y consiguió empatar 1-1 la serie.
De esta manera, ambos equipos deberán disputar un tercer y decisivo encuentro para definir quién acompañará a San Lorenzo entre los cuatro mejores del certamen.
También habrá tercer partido entre Comercial y Sportivo Bahiense. El conjunto bahiense se hizo fuerte en su cancha, ganó 79 a 72 y dejó la llave igualada 1-1 luego de haber perdido el primer enfrentamiento.
La restante serie de cuartos de final continuará el lunes 26 de octubre desde las 21, cuando Argentino reciba a 9 de Julio. El equipo de calle Charlone llega con ventaja de 1-0 y tendrá la posibilidad de sellar su clasificación.
En la lucha por conservar la categoría, Espora derrotó en Punta Alta a La Falda por 94 a 77, completó un 2-0 en la serie y aseguró su permanencia en la Liga Bahiense de Plata.
Los resultados de la jornada fueron: El Nacional 65-San Lorenzo 82; Ateneo 59-Altense 68; Sportivo Bahiense 79-Comercial 72; y, por la permanencia, Espora 94-La Falda 77.
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