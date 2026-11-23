El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, estuvo acompañado por un fuerte crecimiento de las estafas virtuales que buscan aprovechar el interés de millones de usuarios.

El título de Rockstar Games llegó al mercado argentino el 19 de noviembre, después de 13 años de espera, para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S.

Según una investigación de la empresa de ciberseguridad KnowBe4, los correos electrónicos de phishing relacionados con videojuegos aumentaron un 1.300% entre marzo y agosto de 2026. Además, durante la semana del 26 de octubre, los mensajes que utilizaban GTA como anzuelo representaron el 9,6% de los intentos de fraude detectados.

Por su parte, Kaspersky registró 27.416 alertas en todo el mundo por archivos vinculados con GTA 6 entre junio y noviembre. También identificó más de 70 dominios sospechosos y promociones de supuestas criptomonedas oficiales del videojuego.

Entre las principales modalidades de estafa aparecen las falsas descargas, los accesos anticipados, los códigos gratuitos y los sorteos fraudulentos. Los delincuentes utilizan páginas web, redes sociales, YouTube y comunidades de Discord para difundir enlaces que pueden instalar programas maliciosos o robar información personal.

También circulan herramientas que prometen desbloquear contenido exclusivo y versiones para dispositivos móviles que no fueron lanzadas oficialmente. En algunos casos, las páginas solicitan pagos en criptomonedas o datos bancarios.

Para evitar estos engaños, los especialistas recomiendan descargar videojuegos exclusivamente desde tiendas oficiales, verificar las promociones en los canales de las empresas desarrolladoras y desconfiar de enlaces desconocidos.

También aconsejan no compartir contraseñas ni información bancaria en sitios que prometen beneficios gratuitos.

En caso de haber ingresado datos de una tarjeta en una página fraudulenta, el Banco Central recomienda comunicarse inmediatamente con la entidad emisora, solicitar el bloqueo y conservar el número de reclamo.

Quienes hayan compartido sus credenciales de PlayStation deben modificar la contraseña y cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Con información de Chequeado