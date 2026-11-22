La Selección Argentina y Mozambique se enfrentarán este domingo, desde las 12:30, en la Cancha 7 del complejo Aspire Zone por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026. La Albiceleste cayó 2-0 frente a Australia en el debut y necesita recuperarse contra el combinado africano, que viene de golear 4-0 a Dinamarca.

El equipo dirigido por Diego Placente falló en su primera presentación y perdió 2-0 contra los australianos gracias al doblete de Akol Akon. Argentina nunca encontró respuestas desde el juego y terminó perdiendo complicando sus aspiraciones de clasificar, sumado a que Benjamin Vallejo fue expulsado en el cierre del partido y no podrá estar, de mínima, este domingo contra Mozambique.

El debut de los africanos fue totalmente opuesto al de la Albiceleste y un triunfo en la segunda jornada los clasificará a 16avos de final. Con goles de Khensane, Alirio Cuna Junio (x2) y Joaquim Alipro Mumbai aplastaron 4-0 a Dinamarca obteniendo un gran resultado en el arranque.

De todos modos, el Mundial Sub 17 tiene el mismo formato que el de mayores de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que ocho de los 12 terceros también avanzarán de ronda. Esto quiere decir que un empate dejaría a Argentina con chances de meterse en 16avos, pero una derrota lo dejaría al borde de la eliminación.

Fuente: TyC