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Milei habló de la causa $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado y no pudieron"
El Presidente se pronunció durante un encuentro organizado por Fundación Faro y luego centró su exposición en economía, liberalismo, propiedad privada y críticas al comunismo.
Javier Milei aprovechó su participación en un encuentro de la Fundación Faro, el think tank que conduce Agustín Laje, para referirse al sobreseimiento suyo y de su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, dispuesto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi por inexistencia de delito.
“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, planteó el mandatario al comenzar su exposición. Según sostuvo, la resolución judicial dejó “al descubierto la tremenda operación política” que, a su entender, buscó perjudicar la investidura presidencial.
Milei fue todavía más lejos y aseguró: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios!” Además, celebró el funcionamiento de las instituciones y afirmó que la Justicia no se dejó influenciar por “los operadores de siempre”.
La resolución también benefició a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al estadounidense Hayden Davis y a otras personas investigadas. El magistrado consideró que los hechos analizados “no encuadran en una figura legal”.
Del encuentro participaron funcionarios nacionales, empresarios y representantes diplomáticos, entre ellos Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Santiago Caputo y el embajador estadounidense Peter Lamelas.
Tras esa introducción, el Presidente avanzó con una exposición de contenido económico e ideológico. Destacó el ajuste fiscal y la reducción de impuestos implementados por su administración y afirmó que esas medidas devolvieron a los argentinos “diecinueve puntos del PBI”.
“Le dimos a los argentinos más de cien mil millones de dólares. Vaya que sí estamos haciendo liberalismo en serio”, sostuvo.
Finalmente, Milei defendió los principios de propiedad privada, cumplimiento de contratos y libertad, al tiempo que responsabilizó al comunismo, el fascismo y otras corrientes políticas por lo que describió como la decadencia de Occidente y de la Argentina.
Con información de Infobae
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