Atacaron a policías con un hacha y un caño metálico: terminaron detenidos

Un hombre de 36 años y una mujer de 33 fueron detenidos durante la noche del viernes en Bahía Blanca, acusados de atacar a efectivos policiales con un hacha y un caño metálico. Durante el procedimiento, una sargento sufrió una lesión en la mano derecha.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45, en inmediaciones de Podestá y 1810, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una confrontación entre vecinos. Ante esta situación, varios móviles del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

Según informaron fuentes policiales, al llegar los uniformados fueron agredidos por Juan Cruz González (36) y Florencia Daiana Carballo (33), quienes habrían utilizado un caño metálico de aproximadamente 80 centímetros y un hacha de 85 centímetros.

Durante el enfrentamiento, una sargento recibió una lesión en la mano derecha. De acuerdo con la información oficial, la efectiva se encuentra fuera de peligro.

Pese a la resistencia de los involucrados, los agentes lograron controlar la situación y concretar ambas detenciones. Además, secuestraron los elementos que habrían sido utilizados durante la agresión.

Por otra parte, los policías encontraron un envoltorio con cocaína entre sus pertenencias, que también fue incautado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de las UFIJ N.º 15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.