El Gobierno argentino expresó este martes su rechazo a la visita oficial de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las Islas Malvinas, en medio de la creciente tensión diplomática con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que las actividades de la integrante de la familia real británica “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, calificó la visita como “una provocación” y la vinculó con el avance británico en la explotación unilateral de recursos petroleros mediante licencias que Argentina considera ilegítimas.

La reacción oficial se produjo mientras ambos países mantienen una controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Argentina inició un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales urgentes para frenar las actividades hidrocarburíferas en la zona.

La princesa Ana llegó al archipiélago el lunes 9 de noviembre junto con su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. Su gira se extenderá hasta el 20 de noviembre e incluye una visita a las Georgias del Sur.

Según informó el Palacio de Buckingham, el viaje está relacionado con su función como patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación ambiental y patrimonial.

La agenda contempla encuentros con habitantes de las islas, visitas a instalaciones locales y la inauguración de un complejo deportivo. También prevé actividades vinculadas con la investigación antártica y un homenaje al explorador Ernest Shackleton.

En su comunicado, la Cancillería volvió a exigir al Reino Unido que retome las negociaciones de soberanía conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvo el Gobierno.

En paralelo, el Partido Justicialista presentó un proyecto en el Senado bonaerense para declarar persona no grata a la princesa británica en territorio provincial.

Con información de TN