Un equipo de investigadores de la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, logró transformar polvo lunar simulado en bloques impresos en 3D que pueden encastrarse entre sí, mediante un procedimiento que no requiere cemento ni otros materiales aglutinantes.

El avance representa un primer paso hacia la posibilidad de construir infraestructura en la Luna utilizando recursos disponibles en su superficie, lo que permitiría reducir la cantidad de materiales transportados desde la Tierra.

El estudio, publicado en la revista científica NPJ Advanced Manufacturing, estuvo encabezado por el investigador Cole McCallum y dirigido por el profesor de ingeniería mecánica Wan Shou.

Para desarrollar los prototipos, los científicos utilizaron un material que reproduce las características del regolito lunar, compuesto por fragmentos minerales y polvo acumulados durante miles de millones de años.

Mediante una técnica de impresión 3D denominada fusión de lecho de polvo láser, consiguieron unir las partículas aplicando calor sobre sucesivas capas de material.

Los investigadores fabricaron pequeñas piezas con formas de cruz y de letra H, diseñadas para ensamblarse sin necesidad de tornillos, adhesivos o cemento.

Sin embargo, el principal desafío continúa siendo su resistencia. Los bloques obtenidos resultaron más porosos y menos robustos que aquellos elaborados mediante técnicas que incorporan sustancias adicionales.

Los especialistas deberán comprobar también cómo responde el material frente a las condiciones extremas de la Luna, donde la gravedad reducida, el vacío, la radiación y las variaciones de temperatura representan obstáculos importantes.

El desarrollo coincide con los planes de la NASA para establecer infraestructura cerca del polo sur lunar. La agencia estadounidense proyecta más de 20 aterrizajes robóticos hasta 2029 para probar sistemas de energía, comunicaciones y exploración.

Aunque todavía está lejos de permitir la construcción de viviendas, la tecnología podría utilizarse inicialmente para fabricar soportes, protecciones y componentes de instalaciones científicas, aprovechando recursos locales sin depender permanentemente de los suministros terrestres.

Con información de Infobae