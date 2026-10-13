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El Inter de Lautaro recibe al Brujas por la Champions League
Repasá toda la agenda del martes.
Después de caer en la primera jornada de la Champions League ante Real Madrid, el Inter buscará este martes sumar sus primeros puntos en el certamen.
El conjunto italiano recibirá desde las 21 a Brujas, que también llega golpeado tras perder en el debut frente a Aston Villa.
El partido tendrá además un condimento especial: Yann Sommer, arquero suizo con pasado reciente en el Inter, volverá a San Siro pero esta vez defendiendo el arco del equipo belga.
En el local, Lautaro Martínez aparece entre los probables titulares y compartiría ataque con Marcus Thuram.
Probables formaciones
Inter: Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
Brujas: Yann Sommer; Sabbe, Han-Beom Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Jan Virgili y Tresoldi.
Árbitro: Rohit Saggi, de Noruega.
Estadio: San Siro.
|Partidos
|Horarios
|Sabah-Slavia Praga
|13:45
|Lens-Sporting CP
|13:45
|Villarreal CF-Napoli
|16:00
|Viking-Bayern Munich
|16:00
|Atlético de Madrid-Manchester United
|16:00
|Inter-Brujas
|16:00
|Leipzig-PSV
|16:00
|Galatasaray-Barcelona
|16:00
|Arsenal-Lille
|16:00
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