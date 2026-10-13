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Deportes

Lautaro Martínez hizo dos goles, pero Inter perdió un partidazo ante Brujas

El bahiense marcó por duplicado en San Siro, aunque el conjunto italiano cayó 4-3 ante el equipo belga por la segunda fecha de la Champions League.

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Inter sufrió una inesperada derrota este martes en Milán al caer 4-3 frente al Brujas, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, pese a una destacada actuación de Lautaro Martínez, autor de dos goles.

El conjunto belga abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo mediante Nicoló Tresoldi, quien convirtió de penal luego de una infracción de Hakan Çalhanoglu sobre Carlos Forbs.

Inter reaccionó antes del descanso y encontró el empate a los 43 minutos. Federico Dimarco asistió a Lautaro Martínez y el delantero argentino convirtió el 1-1, que terminó siendo convalidado luego de una revisión del VAR.

En el complemento, Brujas volvió a tomar distancia. Tresoldi marcó a los 17 minutos y completó su hat-trick a los 28 para establecer el 3-1 parcial.

Lautaro mantuvo con vida al equipo italiano y, a los 35 minutos, anotó su segundo tanto de la tarde para reducir nuevamente la diferencia.

Sin embargo, Romeo Vermant convirtió el cuarto del conjunto visitante a los 41 minutos. Inter volvió a descontar en tiempo cumplido por intermedio de Ange-Yoan Bonny, pero ya no tuvo margen para alcanzar la igualdad y terminó perdiendo 4-3 en San Siro.

Tresoldi terminó como la figura del encuentro con tres goles. El delantero juega internacionalmente para Alemania, aunque también aparece vinculado con la posibilidad de representar a la Selección Argentina.

Con información de TyC Sports

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