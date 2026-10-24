Rada estuvo en el cumpleaños de Charly García: "Tuvimos una noche impensada"

Charly García celebró sus 75 años con un encuentro especial en Buenos Aires, acompañado por amigos, músicos y figuras del espectáculo. Entre los invitados estuvo Agustín Aristarán, conocido artísticamente como Rada, quien asistió junto a su hija Bianca y compartió parte del festejo en sus redes sociales.

El artista bahiense expresó su emoción por haber participado de la celebración y recordó cómo recibió la invitación: "WhatsApp: Charly los invita a sus 75! ¿Vienen?".

"Y así fue que con Bianca tuvimos una noche impensada con el Mozart que nació acá y en esta era. Gracias maestro. Yo sigo en Narnia", escribió Rada en su cuenta de Instagram.

La celebración reunió a personas cercanas al histórico referente del rock nacional, en una ocasión que permitió compartir un nuevo cumpleaños del músico.

Entre los asistentes también estuvieron Ricardo Mollo, Fito Páez, Graciela Borges, Mariana Fabbiani y Beto Casella, entre otras personalidades de la música y la televisión.