Liga del Sur: Olimpo recibe a Sansinena y puede asegurarse el Nº1

La Liga del Sur continuará este sábado con la disputa de la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura del Promocional, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Olimpo y Sansinena, desde las 16, en el estadio Roberto Carminatti.

El aurinegro llega como único líder del campeonato, con 27 puntos, y tiene la posibilidad de asegurarse el Nº1 de la fase regular si consigue una victoria ante el conjunto de General Cerri, de cara a los playoffs que definirán al ganador del Clausura.

La jornada tendrá otros dos encuentros, ambos desde las 16.

Tiro Federal recibirá a Dublin en el estadio Onofre Pirrone, con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de alcanzar al líder.

Por su parte, Comercial enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación del Promocional se completará el domingo, desde las 16, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.

Cómo continúa el Oficial

En la Primera A, la fecha comenzó el viernes con el enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, que llegaron a la jornada compartiendo la punta del Clausura con 18 puntos.

La actividad continuará este domingo, desde las 16, con La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting.

El encuentro entre Liniers y Sporting se disputará sin público visitante.

La fecha se cerrará el lunes, también a las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

La fecha comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante San Francisco por 2-0.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 13 4 9 0 11 6 +5 21 2° San Francisco 13 4 6 3 11 13 -2 18 3° Bella Vista 12 4 5 3 14 10 +4 17 4° Sporting 12 3 7 2 10 8 +2 16 5° Villa Mitre 12 3 6 3 9 13 -4 15 6° La Armonía 12 3 5 4 10 12 -2 14 7° Libertad 12 2 6 4 7 10 -3 12 8° Liniers 12 2 4 6 10 10 0 10

Tabla general acumulada – Primera A

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 27 11 14 2 32 18 +14 47 2° Bella Vista 26 11 9 6 35 21 +14 42 3° Villa Mitre 26 8 10 8 23 28 -5 34 4° Liniers 26 8 9 9 27 17 +10 33 5° San Francisco 27 7 10 10 20 30 -10 31 6° Libertad 26 6 12 8 21 27 -6 30 7° Sporting 26 6 11 9 25 29 -4 29 8° La Armonía 26 7 7 12 24 37 -13 28

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Olimpo 12 8 3 1 27 6 +21 27 2° Tiro Federal 12 6 4 2 27 13 +14 22 3° Rosario PB 12 5 6 1 16 12 +4 21 4° Comercial 12 5 4 3 19 22 -3 19 5° Pacífico BB 12 3 6 3 10 9 +1 15 6° Sansinena 12 2 5 5 14 23 -9 11 7° Pacífico de Cabildo 12 2 3 7 12 27 -15 9 8° Dublin 12 1 1 10 14 27 -13 4

Tabla general acumulada – Primera B