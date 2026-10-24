Deportes
Liga del Sur: Olimpo recibe a Sansinena y puede asegurarse el Nº1
El aurinegro jugará desde las 16 en el Roberto Carminatti y, si gana, se asegurará el primer puesto de la fase regular del Clausura del Promocional. También se enfrentarán Tiro Federal-Dublin y Comercial-Pacífico.
La Liga del Sur continuará este sábado con la disputa de la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura del Promocional, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Olimpo y Sansinena, desde las 16, en el estadio Roberto Carminatti.
El aurinegro llega como único líder del campeonato, con 27 puntos, y tiene la posibilidad de asegurarse el Nº1 de la fase regular si consigue una victoria ante el conjunto de General Cerri, de cara a los playoffs que definirán al ganador del Clausura.
La jornada tendrá otros dos encuentros, ambos desde las 16.
Tiro Federal recibirá a Dublin en el estadio Onofre Pirrone, con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de alcanzar al líder.
Por su parte, Comercial enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca, en un duelo que se disputará sin público visitante.
La programación del Promocional se completará el domingo, desde las 16, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.
Cómo continúa el Oficial
En la Primera A, la fecha comenzó el viernes con el enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, que llegaron a la jornada compartiendo la punta del Clausura con 18 puntos.
La actividad continuará este domingo, desde las 16, con La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting.
El encuentro entre Liniers y Sporting se disputará sin público visitante.
La fecha se cerrará el lunes, también a las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.
La fecha comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante San Francisco por 2-0.
Liga del Sur – Primera A (Oficial)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|13
|4
|9
|0
|11
|6
|+5
|21
|2°
|San Francisco
|13
|4
|6
|3
|11
|13
|-2
|18
|3°
|Bella Vista
|12
|4
|5
|3
|14
|10
|+4
|17
|4°
|Sporting
|12
|3
|7
|2
|10
|8
|+2
|16
|5°
|Villa Mitre
|12
|3
|6
|3
|9
|13
|-4
|15
|6°
|La Armonía
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|7°
|Libertad
|12
|2
|6
|4
|7
|10
|-3
|12
|8°
|Liniers
|12
|2
|4
|6
|10
|10
|0
|10
Tabla general acumulada – Primera A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|27
|11
|14
|2
|32
|18
|+14
|47
|2°
|Bella Vista
|26
|11
|9
|6
|35
|21
|+14
|42
|3°
|Villa Mitre
|26
|8
|10
|8
|23
|28
|-5
|34
|4°
|Liniers
|26
|8
|9
|9
|27
|17
|+10
|33
|5°
|San Francisco
|27
|7
|10
|10
|20
|30
|-10
|31
|6°
|Libertad
|26
|6
|12
|8
|21
|27
|-6
|30
|7°
|Sporting
|26
|6
|11
|9
|25
|29
|-4
|29
|8°
|La Armonía
|26
|7
|7
|12
|24
|37
|-13
|28
Liga del Sur – Primera B (Promocional)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Olimpo
|12
|8
|3
|1
|27
|6
|+21
|27
|2°
|Tiro Federal
|12
|6
|4
|2
|27
|13
|+14
|22
|3°
|Rosario PB
|12
|5
|6
|1
|16
|12
|+4
|21
|4°
|Comercial
|12
|5
|4
|3
|19
|22
|-3
|19
|5°
|Pacífico BB
|12
|3
|6
|3
|10
|9
|+1
|15
|6°
|Sansinena
|12
|2
|5
|5
|14
|23
|-9
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|12
|2
|3
|7
|12
|27
|-15
|9
|8°
|Dublin
|12
|1
|1
|10
|14
|27
|-13
|4
Tabla general acumulada – Primera B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Tiro Federal
|26
|14
|7
|5
|50
|19
|+31
|49
|2°
|Rosario PB
|26
|12
|11
|3
|43
|28
|+15
|47
|3°
|Comercial
|26
|13
|7
|6
|36
|31
|+5
|46
|4°
|Olimpo
|26
|12
|7
|7
|43
|21
|+22
|43
|5°
|Sansinena
|26
|7
|11
|8
|34
|45
|-11
|32
|6°
|Pacífico BB
|26
|4
|11
|11
|18
|30
|-12
|23
|7°
|Dublin
|26
|5
|6
|15
|25
|45
|-20
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|26
|3
|8
|15
|28
|58
|-30
|17
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