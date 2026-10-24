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Liga del Sur: Olimpo recibe a Sansinena y puede asegurarse el Nº1

El aurinegro jugará desde las 16 en el Roberto Carminatti y, si gana, se asegurará el primer puesto de la fase regular del Clausura del Promocional. También se enfrentarán Tiro Federal-Dublin y Comercial-Pacífico.

| 🕒 6 mins. de lectura.
Foto: prensa Olimpo

La Liga del Sur continuará este sábado con la disputa de la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura del Promocional, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Olimpo y Sansinena, desde las 16, en el estadio Roberto Carminatti.

El aurinegro llega como único líder del campeonato, con 27 puntos, y tiene la posibilidad de asegurarse el Nº1 de la fase regular si consigue una victoria ante el conjunto de General Cerri, de cara a los playoffs que definirán al ganador del Clausura.

La jornada tendrá otros dos encuentros, ambos desde las 16.

Tiro Federal recibirá a Dublin en el estadio Onofre Pirrone, con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de alcanzar al líder.

Por su parte, Comercial enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación del Promocional se completará el domingo, desde las 16, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.

Cómo continúa el Oficial

En la Primera A, la fecha comenzó el viernes con el enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, que llegaron a la jornada compartiendo la punta del Clausura con 18 puntos.

La actividad continuará este domingo, desde las 16, con La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting.

El encuentro entre Liniers y Sporting se disputará sin público visitante.

La fecha se cerrará el lunes, también a las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

La fecha comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante San Francisco por 2-0.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán13490116+521
San Francisco134631113-218
Bella Vista124531410+417
Sporting12372108+216
Villa Mitre12363913-415
La Armonía123541012-214
Libertad12264710-312
Liniers122461010010

Tabla general acumulada – Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán27111423218+1447
Bella Vista2611963521+1442
Villa Mitre2681082328-534
Liniers268992717+1033
San Francisco27710102030-1031
Libertad2661282127-630
Sporting2661192529-429
La Armonía2677122437-1328

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Olimpo12831276+2127
Tiro Federal126422713+1422
Rosario PB125611612+421
Comercial125431922-319
Pacífico BB12363109+115
Sansinena122551423-911
Pacífico de Cabildo122371227-159
Dublin1211101427-134

Tabla general acumulada – Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Tiro Federal2614755019+3149
Rosario PB26121134328+1547
Comercial2613763631+546
Olimpo2612774321+2243
Sansinena2671183445-1132
Pacífico BB26411111830-1223
Dublin2656152545-2021
Pacífico de Cabildo2638152858-3017
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