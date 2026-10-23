Deportes
Huracán, imparable: superó a San Francisco y se encamina al Nº1
Fue 2-0 en el Bruno Lentini para consolidarse en lo más alto del Clausura de la Liga del Sur. Cómo sigue la fecha.
Huracán venció a San Francisco en el duelo de líderes en el arranque de la decimotercera fecha del Clausura de la Liga del Sur.
Fue 2-0 con goles de Fabián Dauwalder, a los 27 minutos del primer tiempo, y de Brian Scalco a los 48 del complemento.
El Globo quedó como único puntero con 21 a falta de una jornada.
Cómo sigue la fecha
La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.
La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.
A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.
La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.
Olimpo defiende la punta del Promocional
En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.
Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.
También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.
La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.
En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.
Liga del Sur – Primera A (Oficial)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|13
|4
|9
|0
|11
|6
|+5
|21
|2°
|San Francisco
|13
|4
|6
|3
|11
|13
|-2
|18
|3°
|Bella Vista
|12
|4
|5
|3
|14
|10
|+4
|17
|4°
|Sporting
|12
|3
|7
|2
|10
|8
|+2
|16
|5°
|Villa Mitre
|12
|3
|6
|3
|9
|13
|-4
|15
|6°
|La Armonía
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|7°
|Libertad
|12
|2
|6
|4
|7
|10
|-3
|12
|8°
|Liniers
|12
|2
|4
|6
|10
|10
|0
|10
Tabla general acumulada – Primera A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|27
|11
|14
|2
|32
|18
|+14
|47
|2°
|Bella Vista
|26
|11
|9
|6
|35
|21
|+14
|42
|3°
|Villa Mitre
|26
|8
|10
|8
|23
|28
|-5
|34
|4°
|Liniers
|26
|8
|9
|9
|27
|17
|+10
|33
|5°
|San Francisco
|27
|7
|10
|10
|20
|30
|-10
|31
|6°
|Libertad
|26
|6
|12
|8
|21
|27
|-6
|30
|7°
|Sporting
|26
|6
|11
|9
|25
|29
|-4
|29
|8°
|La Armonía
|26
|7
|7
|12
|24
|37
|-13
|28
Liga del Sur – Primera B (Promocional)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Olimpo
|12
|8
|3
|1
|27
|6
|+21
|27
|2°
|Tiro Federal
|12
|6
|4
|2
|27
|13
|+14
|22
|3°
|Rosario PB
|12
|5
|6
|1
|16
|12
|+4
|21
|4°
|Comercial
|12
|5
|4
|3
|19
|22
|-3
|19
|5°
|Pacífico BB
|12
|3
|6
|3
|10
|9
|+1
|15
|6°
|Sansinena
|12
|2
|5
|5
|14
|23
|-9
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|12
|2
|3
|7
|12
|27
|-15
|9
|8°
|Dublin
|12
|1
|1
|10
|14
|27
|-13
|4
Tabla general acumulada – Primera B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Tiro Federal
|26
|14
|7
|5
|50
|19
|+31
|49
|2°
|Rosario PB
|26
|12
|11
|3
|43
|28
|+15
|47
|3°
|Comercial
|26
|13
|7
|6
|36
|31
|+5
|46
|4°
|Olimpo
|26
|12
|7
|7
|43
|21
|+22
|43
|5°
|Sansinena
|26
|7
|11
|8
|34
|45
|-11
|32
|6°
|Pacífico BB
|26
|4
|11
|11
|18
|30
|-12
|23
|7°
|Dublin
|26
|5
|6
|15
|25
|45
|-20
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|26
|3
|8
|15
|28
|58
|-30
|17
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