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Huracán, imparable: superó a San Francisco y se encamina al Nº1

Fue 2-0 en el Bruno Lentini para consolidarse en lo más alto del Clausura de la Liga del Sur. Cómo sigue la fecha.

| 🕒 7 mins. de lectura.
Foto: prensa Huracán

Huracán venció a San Francisco en el duelo de líderes en el arranque de la decimotercera fecha del Clausura de la Liga del Sur.

Fue 2-0 con goles de Fabián Dauwalder, a los 27 minutos del primer tiempo, y de Brian Scalco a los 48 del complemento.

El Globo quedó como único puntero con 21 a falta de una jornada.

Cómo sigue la fecha

La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.

La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.

A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Olimpo defiende la punta del Promocional

En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.

Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.

También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.

La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.

En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán13490116+521
San Francisco134631113-218
Bella Vista124531410+417
Sporting12372108+216
Villa Mitre12363913-415
La Armonía123541012-214
Libertad12264710-312
Liniers122461010010

Tabla general acumulada – Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán27111423218+1447
Bella Vista2611963521+1442
Villa Mitre2681082328-534
Liniers268992717+1033
San Francisco27710102030-1031
Libertad2661282127-630
Sporting2661192529-429
La Armonía2677122437-1328

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Olimpo12831276+2127
Tiro Federal126422713+1422
Rosario PB125611612+421
Comercial125431922-319
Pacífico BB12363109+115
Sansinena122551423-911
Pacífico de Cabildo122371227-159
Dublin1211101427-134

Tabla general acumulada – Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Tiro Federal2614755019+3149
Rosario PB26121134328+1547
Comercial2613763631+546
Olimpo2612774321+2243
Sansinena2671183445-1132
Pacífico BB26411111830-1223
Dublin2656152545-2021
Pacífico de Cabildo2638152858-3017
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