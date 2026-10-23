Huracán, imparable: superó a San Francisco y se encamina al Nº1

Huracán venció a San Francisco en el duelo de líderes en el arranque de la decimotercera fecha del Clausura de la Liga del Sur.

Fue 2-0 con goles de Fabián Dauwalder, a los 27 minutos del primer tiempo, y de Brian Scalco a los 48 del complemento.

El Globo quedó como único puntero con 21 a falta de una jornada.

Cómo sigue la fecha

La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.

La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.

A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Olimpo defiende la punta del Promocional

En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.

Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.

También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.

La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.

En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 13 4 9 0 11 6 +5 21 2° San Francisco 13 4 6 3 11 13 -2 18 3° Bella Vista 12 4 5 3 14 10 +4 17 4° Sporting 12 3 7 2 10 8 +2 16 5° Villa Mitre 12 3 6 3 9 13 -4 15 6° La Armonía 12 3 5 4 10 12 -2 14 7° Libertad 12 2 6 4 7 10 -3 12 8° Liniers 12 2 4 6 10 10 0 10

Tabla general acumulada – Primera A

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 27 11 14 2 32 18 +14 47 2° Bella Vista 26 11 9 6 35 21 +14 42 3° Villa Mitre 26 8 10 8 23 28 -5 34 4° Liniers 26 8 9 9 27 17 +10 33 5° San Francisco 27 7 10 10 20 30 -10 31 6° Libertad 26 6 12 8 21 27 -6 30 7° Sporting 26 6 11 9 25 29 -4 29 8° La Armonía 26 7 7 12 24 37 -13 28

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Olimpo 12 8 3 1 27 6 +21 27 2° Tiro Federal 12 6 4 2 27 13 +14 22 3° Rosario PB 12 5 6 1 16 12 +4 21 4° Comercial 12 5 4 3 19 22 -3 19 5° Pacífico BB 12 3 6 3 10 9 +1 15 6° Sansinena 12 2 5 5 14 23 -9 11 7° Pacífico de Cabildo 12 2 3 7 12 27 -15 9 8° Dublin 12 1 1 10 14 27 -13 4

Tabla general acumulada – Primera B