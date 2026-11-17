Walter Samuel se despedirá del cuerpo técnico de la Selección Argentina después del amistoso de este martes ante Costa Rica y comenzará su carrera como entrenador principal. El encuentro marcará la última presentación del exdefensor, quien acompañó a Lionel Scaloni desde el inicio de su ciclo, en 2018.

La decisión responde a un objetivo personal del exzaguero, que buscará iniciar su propio camino en la dirección técnica. El entrenador de la Albiceleste confirmó su salida y destacó el vínculo que construyeron durante estos años: "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo".

Scaloni también le dedicó unas palabras de agradecimiento a quien fue uno de sus colaboradores más cercanos. "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", expresó. Además, remarcó: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Samuel formó parte del equipo de trabajo desde 2018 y tuvo un papel importante en la preparación táctica, especialmente en las jugadas de pelota parada. Su experiencia y la confianza del entrenador lo convirtieron en una pieza fundamental durante una etapa que tuvo como principales conquistas la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Por otra parte, el técnico confirmó que no incorporarán a otro integrante para ocupar su lugar. "En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así", explicó.

De esta manera, el cuerpo técnico continuará con Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo, Martín Tocalli como entrenador de arqueros, Matías Manna como videoanalista y Luis Martín a cargo de la preparación física.

Fuente: TyC