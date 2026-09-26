Noticias A
Punta Alta: atraparon a dos menores cuando intentaban robar una moto
Tienen 16 y 14 años y fueron interceptados durante la madrugada.
Dos menores de 16 y 14 años fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en Punta Alta, luego de ser acusados de intentar robar una moto que se encontraba estacionada en la vía pública.
El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales tomaron conocimiento de la sustracción de una Zanella 110 cc., que estaba ubicada en inmediaciones de Humberto y Rivadavia.
A partir de la intervención policial, los adolescentes fueron interceptados en Roca al 600 y se logró recuperar el vehículo.
En el caso tomó intervención la UFRPJ N.º 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tras cumplimentarse los recaudos legales correspondientes, ambos menores fueron entregados a sus respectivos progenitores.
Punta Alta: atraparon a dos menores cuando intentaban robar una moto
Más de 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto
Se vendió el gallo más caro de la Argentina: más de tres millones de pesos
Se conoció el fixture de Unión Bahía para la Liga Nacional Femenina
La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris
Más Leídas
-
El Tiempo18 horas ago
Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana
-
Noticias B23 horas ago
Murió el "Negro" González Oro, una de las voces emblemáticas de la radio argentina
-
Espectáculos14 horas ago
Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
-
Noticias B21 horas ago
Cuánto se cobrará por la AUH en octubre tras el nuevo aumento
-
Noticias B14 horas ago
YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
-
Destacada B4 horas ago
Todos los detalles de la nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
-
Noticias B15 horas ago
Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York
-
Noticias B17 horas ago
Las ventas y mercado inmobiliario: cómo ven los empresario la situación actual de la ciudad