Punta Alta: atraparon a dos menores cuando intentaban robar una moto

Dos menores de 16 y 14 años fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en Punta Alta, luego de ser acusados de intentar robar una moto que se encontraba estacionada en la vía pública.

El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales tomaron conocimiento de la sustracción de una Zanella 110 cc., que estaba ubicada en inmediaciones de Humberto y Rivadavia.

A partir de la intervención policial, los adolescentes fueron interceptados en Roca al 600 y se logró recuperar el vehículo.

En el caso tomó intervención la UFRPJ N.º 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tras cumplimentarse los recaudos legales correspondientes, ambos menores fueron entregados a sus respectivos progenitores.