Fuera de control: provocó disturbios en un bar y rompió un patrullero a patadas

Un hombre de 30 años fue detenido durante esta madrugada luego de atacar a golpes y patadas un patrullero, provocar daños en el vehículo y resistirse a la intervención policial.

El episodio se registró minutos después de las 3, cuando la propietaria de un bar ubicado en inmediaciones de Estomba y Perú llamó al 911 para advertir sobre la presencia de un hombre que se encontraba alterado.

Según informaron fuentes policiales, cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, el individuo arremetió contra el móvil a golpes y patadas, provocando la rotura de los espejos retrovisores.

Tras ocasionar los destrozos, el sujeto escapó corriendo, por lo que se montó un operativo para localizarlo. Minutos después, otro patrullero logró interceptarlo en Zelarrayán al 1000, donde el hombre volvió a resistirse al accionar de los uniformados. Finalmente, lograron reducirlo y quedó detenido.

El acusado, identificado como Leonardo Gabriel Bastianeli (30), fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFIJ N.º 15, por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.