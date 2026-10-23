Unión Bahía perdió ante Independiente y cerró su gira con dos derrotas

Unión Bahía perdió este viernes como visitante frente a Independiente de Neuquén por 70 a 48, en el cierre de su primera gira fuera de la ciudad por la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.

El encuentro, disputado en La Caldera, comenzó equilibrado y terminó 14 a 14 en el primer cuarto. Sin embargo, el conjunto neuquino logró despegarse antes del descanso largo y se fue al entretiempo arriba por 34 a 26.

La tendencia se profundizó en el tercer período. Independiente ajustó su defensa, redujo la producción ofensiva del equipo dirigido por Julián Turcato y amplió la diferencia hasta llegar al último descanso con ventaja de 50 a 35.

En los diez minutos finales el local sostuvo el control del juego y terminó cerrando el triunfo por 22 puntos, 70 a 48, para mantener su invicto en el inicio de la competencia.

De esta manera, Unión Bahía finalizó sin victorias su paso por Neuquén. El jueves había perdido ante El Biguá por 66 a 62 en tiempo suplementario, luego de igualar 58 a 58 en los 40 minutos reglamentarios.

El representante bahiense suma ahora un triunfo y tres derrotas en el certamen. Había comenzado con una caída ante Boca por 67 a 38 y posteriormente consiguió su primera victoria frente a Peñarol de Mar del Plata por 71 a 58.

Según el calendario oficial, Unión Bahía volverá a presentarse el viernes 30 de octubre, cuando reciba a Quilmes de Mar del Plata.