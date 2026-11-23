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Unión Bahía cayó ante Peñarol y cerró su gira por Mar del Plata con dos derrotas
El equipo bahiense perdió por 68 a 55 en su última presentación como visitante en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina.
Unión Bahía cerró su gira por Mar del Plata con una nueva derrota en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, tras caer este domingo frente a Peñarol por 68 a 55, en su última presentación como visitante en la Conferencia Sur.
El conjunto bahiense regresará de la ciudad balnearia sin victorias, luego de haber perdido también el sábado ante Quilmes por 75 a 50.
El quiebre del partido llegó en el tercer cuarto, cuando Peñarol mejoró considerablemente su rendimiento defensivo y permitió que el conjunto bahiense anotara apenas 6 puntos.
De esta manera, el local amplió la ventaja hasta los 18 tantos y cerró el período arriba por 57 a 39.
En el último cuarto, Unión Bahía intentó reaccionar y consiguió reducir la diferencia, aunque no le alcanzó para revertir el resultado. Peñarol administró la ventaja y terminó imponiéndose por 68 a 55.
La gran figura de la noche fue Paloma Niz, máxima anotadora con 28 puntos, a los que sumó 6 recuperaciones, 2 rebotes y 2 asistencias.
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