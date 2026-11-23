Unión Bahía cerró su gira por Mar del Plata con una nueva derrota en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, tras caer este domingo frente a Peñarol por 68 a 55, en su última presentación como visitante en la Conferencia Sur.

El conjunto bahiense regresará de la ciudad balnearia sin victorias, luego de haber perdido también el sábado ante Quilmes por 75 a 50.

El quiebre del partido llegó en el tercer cuarto, cuando Peñarol mejoró considerablemente su rendimiento defensivo y permitió que el conjunto bahiense anotara apenas 6 puntos.

De esta manera, el local amplió la ventaja hasta los 18 tantos y cerró el período arriba por 57 a 39.

En el último cuarto, Unión Bahía intentó reaccionar y consiguió reducir la diferencia, aunque no le alcanzó para revertir el resultado. Peñarol administró la ventaja y terminó imponiéndose por 68 a 55.

La gran figura de la noche fue Paloma Niz, máxima anotadora con 28 puntos, a los que sumó 6 recuperaciones, 2 rebotes y 2 asistencias.