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Unión Bahía no pudo ante Quilmes y sufrió una dura derrota
El Cervecero se impuso por 75 a 50, apoyado en un arranque demoledor que le permitió marcar diferencias desde el primer cuarto.
Unión Bahía sufrió una contundente derrota por 75 a 50 frente a Quilmes de Mar del Plata, en un encuentro que tuvo al conjunto local como claro dominador desde los primeros minutos. El equipo bahiense intentó reaccionar en distintos pasajes del partido, pero nunca logró revertir la amplia diferencia que construyó su rival.
Quilmes tuvo un arranque demoledor con un parcial de 15-2, apoyado en una defensa sólida y una gran efectividad desde el perímetro. Con cinco triples en siete intentos, y Krystal Cordara y Juana Barrionuevo como principales figuras ofensivas, el conjunto marplatense cerró el primer cuarto arriba por 27-11. Unión buscó mantenerse en partido a través de Belén Tombesi, aunque sin demasiadas respuestas colectivas.
La superioridad local continuó durante el segundo período. Quilmes movió bien la pelota y encontró espacios para ampliar su ventaja, mientras que Unión sufrió por su falta de efectividad en los lanzamientos, especialmente desde la línea de tres puntos, donde apenas convirtió uno de siete intentos. Así, los equipos se fueron al descanso con un marcador de 45-23.
En el regreso de los vestuarios apareció la mejor versión del conjunto bahiense, que consiguió un parcial de 10-2 y obligó a la entrenadora Daiana Di Benedetto a pedir tiempo muerto. Sin embargo, la reacción duró poco: dos triples de Cordara Castillo le devolvieron el control a Quilmes, que volvió a escaparse y terminó el tercer cuarto con una ventaja de 61-36. Los esfuerzos de Ileana Corvalán no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro.
Durante los últimos diez minutos, Unión mejoró su intensidad defensiva, recuperó algunas pelotas y encontró oportunidades de contraataque. Pero la distancia en el marcador ya era demasiado grande. Quilmes administró la diferencia sin mayores complicaciones y selló el triunfo por 75-50, dejando al conjunto bahiense con una derrota contundente pese a la mejoría mostrada en el tramo final.
Fuente: Prensa Quilmes.
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